President Election 2022:राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बीजेपी का 'ऑपरेशन लोटस', यशवंत सिन्हा का आरोप-निष्पक्ष चुनाव से डरता है विपक्ष

देश में राष्ट्रपति का चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है, इससे पहले विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भोपाल पहुंचे. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी 'ऑपरेशन लोटस' चला रही है. उनकी इसकी शिकायत करने की बात करते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नतीजे से डरती है. (President Election 2022) (Yashwant Sinha bhopal visit)

Gwalior Crime News : नवविवाहिता ने इतना सताया कि पति ने कर लिया सुसाइड, पत्नी सहित 11 ससुरालियों के खिलाफ FIR

ग्वालियर में बीते दिनों एक युवक की सुसाइड के मामले में पुलिस ने अब उसकी पत्नी और 11 ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. नवविवाहित पत्नी ने अपने पति को इतनी प्रताड़ना दी कि उसने सुसाइड कर लिया. पति ने सुसाइड नोट में प्रताड़ना की पूरी व्यथा लिखी थी. पत्नी ने एक बार पति सहित ससुरालियों को जेल भी भिजवा दिया था. (Newly married woman was so harassed) (Husband committed suicide) (Case was registered against 11 inlaws)

Gabinath Shiv Temple: मध्यप्रदेश के इस मंदिर में होती है खंडित शिवलिंग की पूजा, जानें यहां से कैसे जान बचाकर भागा था औरंगजेब

सतना जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर (shiv temple) है, जहां स्वयंभू खंडित शिवलिंग (Lord Shiva) की पूजा की जाती हैं. इसे गैवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है. इस मंदिर का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है. सावन के सोमवार में यहां हर साल लाखों भक्त जुटते हैं. गैवीनाथ धाम को (Second Upalinga of Ujjain Mahakal) उज्जैन महाकाल का उपलिंग कहा जाता है.

Rewa Road Accident: 2 लोगों की मौत, सड़क पर तड़पता रहा घायल युवक, लोग बनाते रहे वीडियो,

रीवा से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है. इस मामले में बाइक सवार तीन लोगों को ट्रक ने कुचल दिया.(Rewa Road Accident) हासदा इतना भीषण था कि बाइक सवार महिला के दो टुकड़े हो गए वहीं गभीर रूप से घायल हुई महिला की भतीजी ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया. एक युवक गंभीर रूप से घायल है.

Bhopal News : भोपाल में 'युवा महापंचायत' का आयोजन 23, 24 जुलाई को

मध्य प्रदेश सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर 23-24 जुलाई को राजधानी भोपाल में 'युवा महापंचायत' का आयोजन करेगी. इस आयोजन का मकसद उत्साही युवाओं को मंच प्रदान करना है. (MP govt organise Youth Mahapanchayat) (Youth Mahapanchayat on July 23 and 24)

Betul Fire: सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक लगी आग, बाल-बाल बचे युवक, देखें वीडियो...

बैतूल। परासिया बैतूल स्टेट हाईवे पर चिखलार गांव के पास गुरुवार शाम करीब 4 बजे एक स्कूटी में आग लग गई, जिससे स्कूटी जलकर खाक हो गई. हादसे में स्कूटी सवार युवक बाल-बाल बच गए. घोड़ाडोंगरी निवासी दो युवक बैतूल से वापस आ रहे थे, इसी दौरान चिखलार गांव के पास युवक शौच के लिए रुक गए और स्कूटी सड़क किनारे खड़ी कर दी. युवक कुछ दूरी तक ही पहुंचे थे, इसी दौरान स्कूटी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते स्कूटी जलकर राख हो गई.

DAVV Indore: प्रतियोगी परीक्षा की तर्ज पर पहली बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ओएमआर शीट पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पहली बार नई शिक्षा नीति के तहत ओएमआर शीट पर मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है. यह पहला मौका है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र आयोजित कर रहा है. ओएमआर शीट के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने में छात्रों को सहूलियत होगी.

Indore Accused Arrest: डकैती की योजना बनाते आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, हथियार और मोटरसाइकिल भी जब्त की

इंदौर। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम सतर्क हैं. इसी के चलते बुधवार रात को क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए डकैती डालने जा रहे 6 आदतन अपराधियों को धारदार हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया है. बदमाशों के पास से 3 वाहन मौके से जब्त किए गए, नशे की लत को पूरा करने के लिए आरोपी वाहनों की चोरी, लूट व डकैती जैसे अपराध करते थे. गिरोह के पास से चोरी के 7 वाहन भी जब्त किए हैं.

Gwalior Murder Case: खाना बना रही मां को सौतेले बेटे ने मारी गोली, महिला का इलाज जारी

ग्वालियर। बड़ागांव के गुलाब पुरी इलाके में रहने वाली एक महिला को उसके सौतेले बेटे ने गोली मार दी. (Gwalior Murder Case) वारदात के दौरान महिला किचन में खाना बना रही थी. घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया. गोली गर्दन के पीछे लगी है फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, हालांकि इलाज जारी है. गोली मारने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है. वारदात में देसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया है.

Janpad panchayat result 2022: 313 जनपद पंचायतों के आने लगे रुझान, 313 में 74 पर बीजेपी 22 पर कांग्रेस आगे

सीएम शिवराज के गृहजिले सीहोर और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के जिले दतिया में बीजेपी का दबदबा दिखाई दिया. पार्टी एकतरफा जीत हासिल करती दिखाई दे रही है.कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस बाजी मारती दिखाई दे रही है. राज्यसभा सांसद और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्वियज सिंह के गढ़ राघोगढ़ से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है.