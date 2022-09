जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भीषण सड़क हादसे हो गया. जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. हादसा बुधवार देर रात को विजय नगर थाना अंतर्गत उखरी चौक के पास हुआ. घायलों को इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कार पर चढ़ी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो

डिवाइडर तोड़ते हुए कार पर चढ़ी स्कॉर्पियो: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उखरी तिराहा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए कार पर चढ़ गई. जिसमें चार लोग सवार थे. गढ़ा पुरवा क्षेत्र में रहने वाला परिवार विजय नगर में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहां गया था. वहां से लौटते वक्त स्कॉर्पियो उनकी कार पर चढ़ गई. हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम की स्तिथि बनी रही.

गर्भवती थी मृतक महिला: बताया जा रहा है कि मृतक महिला गर्भवती थी. उसी समय महापौर जगत बहादुर सिंह रास्ते से गुजर रहे थे. घटना देख तत्काल रुके और पुलिस की मदद से घायलों को घटना स्थल से तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया. हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. विजय नगर पुलिस घटना की जांच कर रही है. Mayor took injured to hospital

