जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर और सागर ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है. पहले मामले में सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने निवाड़ी के जल संसाधन विभाग में पदस्थ टाइम कीपर के निवास पर दबिश दी. जानकारी के अनुसार, प्राप्त शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू की सागर टीम से कराई गई. जांच में आये साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि निवाड़ी निवासी कैलाश चन्द्र मिश्रा, टाइम कीपर जल संसाधन विभाग द्वारा आय से 110 प्रतिशत अधिक व्यय एवं संपत्ति अर्जित की गई है. जिसके बाद उनके व उनके पुत्र नरेन्द्र मिश्रा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

सागर में EOW की कार्रवाई: आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति एवं निवेश आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी के निवास स्थानों ग्राम दिगवार खुर्द और मेन रोड पृथ्वीपुर निवाड़ी में दबिश दी. सर्च कार्रवाई में अभी तक आरोपी के यहां से नेहरू वार्ड पृथ्वीपुर सिमरा जेरोन मुख्य मार्ग पर मकान, कृषि भूमि 1.16 एकड़, कृषि भूमि 1 एकड़, कृषि भूमि 2.3 एकड़, एक जेसीबी, दो एक्सयूवी और तीन मोटर साइकिल की जानकारी मिली है.

समिति प्रबंधक ने बनाई करोड़ों की संपत्ति: वहीं दूसरे मामले में मंडला के नैनपुर निवासी समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल द्वारा वैधानिक स्त्रोतों से प्राप्त आय से लगभग 600 प्रतिशत व्यय एवं संपत्ति अर्जित की गई है. आरोपी गणेश जायसवाल एवं इनकी पत्नि अनीता जायसवाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद आज शनिवार की सुबह आरोपी के निवास स्थान नैनपुर एवं के इटका स्थित दुकान में छापा मारा गया. इस दौरान आरोपी के यहां से वार्ड नं. 7 इटका, नैनपुर, मंडला में मकान एवं गोदाम क्षेत्रफल 1830 वर्ग फुट, वार्ड नं. 15 में दुकान एवं मकान और वार्ड नं. 9 रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे गोदाम, दो मंजिला मकान, दो फोर व्हीलर, दो टू व्हीलर की जानकारी सामने आई है.

धनकुबैर निकला समिति प्रबंधक राजू जायसवाल: इसके अलावा तीसरा मामला भी नैनपुर का ही है. जहां नैनपुर मंडला निवासी समिति प्रबंधक राजू जायसवाल के घर छापामार कार्रवाई की गई. जांच में आये साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि आरोपी समिति प्रबंधक राजू जायसवाल द्वारा वैधानिक स्त्रोतों से प्राप्त आय से लगभग 1100 प्रतिशत व्यय एवं संपत्ति अर्जित की गई है. आरोपी राजू जायसवाल एवं इनकी पत्नी संगीता जायसवाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद आज शनिवार की सुबह आरोपी के निवास स्थान नैनपुर में कार्रवाई जारी है. जांच के दौरान आरोपी यहां से नैनपुर में दुकान एवं गोदाम, मंडला में दुकान एवं गोदाम, 6 जमीनों के दस्तावेज, 3 चार पहिया पिकअप वाहन तथा दो टू व्हीलर की जानकारी सामने आयी है. फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम अभी भी कार्रवाई कर रही है. जांच में और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है.

