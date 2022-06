ईटीवी भारत डेस्क : वर्तमान समय में कुल 5 राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है और शनि के वक्री (Shani grah vakri kumbh rashi me 5 may 2022) होने से कुछ राशियों का मिले जुले परिणाम मिलेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क और वृश्चिक राशि के लोगों पर शनि की ढैय्या चल रही है. साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशियों पर साढ़ेसाती चल रही है. आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री के अनुसार वर्ष 2022 शनि की प्रधान (Shani shadhe shati and dhaiya) स्थिति रहेगी. शनि ग्रह की वक्री चाल (Saturn retrograde in aquarius) का राशियों पर क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं.

मेष राशि: शनि आपकी मेष राशि के एकादश भाव में वक्री होंगे. नौकरी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. नौकरी में अवसरों की प्राप्ति हो सकती है. ज्योतिषियों के अनुसार, शनि की वक्री चाल आपके लिए मिलेजुले परिणाम लेकर आएगी.

शनि प्रधान है वर्ष 2022 शनि का प्रभाव रहेगा सभी राशि वालों पर, 3 राशियों पर है शनि की साढ़ेसाती 2 पर रहेगा ढैय्या का असर

वृषभ राशि: शनि आपकी राशि के दशम भाव में वक्री चाल चलेंगे. शनि की यह चाल आपके करियर के लिए लाभकारी साबित होगी. साझेदारी के काम में फायदा होगा. वाद-विवाद से बचें. इस दौरान आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है.

मिथुन राशि: शनि आपकी राशि के नौवें भाव में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे. भाई-बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं. इस दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. यात्रा के योग हैं, लेकिन इससे नुकसान हो सकता है. यात्रा के दौरान सजग रहें.

ये भी पढ़ें: फेमस बॉलीवुड के एस्ट्रॉलजर खुराना जी से जाने अपना संपूर्ण राशिफल

कर्क राशि: शनि आपकी राशि के आठवें भाव में संचार करने वाले वक्री शनि कर्क राशि वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती हैं. आपको धन हानि के योग हैं. लंबी यात्रा के योग बनेंगे. मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती हैं.

सिंह राशि: सिंह राशि के सातवें भाव में शनि वक्री अवस्था में चलेंगे. साझेदारी के काम में नुकसान हो सकता है. शनि की इस अवस्था में आपकी मैरिड लाइफ में मुश्किलें आ सकती हैं. आपको अज्ञात शत्रु परेशान करेंगे. शिक्षा, प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए समय अनुकूल है.

ये भी पढ़ें: शनि देव होंगे प्रसन्न बजरंगबली की कथा पढ़ने से दूर होंगे संकट, भूलकर भी न करें ये काम

कन्या राशि: शनि आपकी राशि के छठवें भाव में वक्री चाल चलेंगे. गुप्त शत्रु मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. इस दौरान आपको सेहत को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है. आर्थिक नुकसान के योग बन सकते हैं. वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

तुला राशि: आपकी राशि के पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे. यह समय लव लाइफ के लिए अनुकूल नहीं है. शनि का गोचर आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

शत्रु राशि में सूर्यदेव के गोचर से जीवन में होगी हलचल या मिलेगा धन-सम्मान, करें ये आसान उपाय

वृश्चिक राशि: आपकी राशि के चौथे भाव में संचार करने वाले वक्री शनि आपकी मां के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेंगे. कार्यक्षेत्र के लिए समय अच्छा नहीं है. संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है. परिवार में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

धनु राशि: धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शनि वक्री चाल चलेंगे. आपको भाई-बहन का साथ मिलेगा. यह समय आपके कार्यक्षेत्र, करियर के लिए ठीक रहेगा और आपको नए मौके मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: बुध ग्रह मार्गी होने से इन 7 राशियों की धन नौकरी और व्यापार में होगी तरक्की

मकर राशि : मकर राशि के दूसरे भाव में शनि वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे. आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र के लिए समय उत्तम है.इस दौरान घर-परिवार में में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

कुंभ राशि: शनि आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं. आपके प्रथम भाव में शनि वक्री चाल चलेंगे. जिसके कारण दांपत्य जीवन पर असर पड़ेगा. आपको मानसिक तनाव हो सकता है और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र, करियर के लिए ठीक रहेगा.

शनिवार को करें शिव पूजा तो मिलेगी शनि-राहु दोष से राहत, दिनभर रहेंगे कई शुभ योग

मीन राशि: आपकी राशि के द्वादश भाव में संचार करने वाले वक्री शनि आपके खर्चों में वृद्धि करेगा. इस दौरान आपको सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. मैरिड लाइफ में लोग संयम बरतें. नौकरी करने वाले जातकों को दिक्कत आ सकती हैं. Saturn retrograde 2022 .

इन 5 राशि वालों के भरेंगे खजाने, नई नौकरी और घर में बजेगी शहनाई,देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से