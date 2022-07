उज्जैन/इंदौर। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. हादसे में एक मासूम सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. उधर, इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को दो ट्रक आपस में भिड़ गए. हादसे के बाद एक ट्रक में आग लग गई और ट्रक में सवार हेल्पर ही मौत हो गई.

उज्जैन में ट्रैक्टर की टक्कर से तीन बाइक सवारों की मौत

ट्रैक्टर ने मारी बाइक को टक्कर: तराना तहसील के पान खेड़ी गांव के मोड़ पर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार, महिला और बच्चे ने दम तोड़ दिया. लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. मृतक खेड़ी गांव के रहने वाले थे. मौत पर विधायक महेश परमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है.

भिड़ंत के बाद ट्रक में लगी आग: इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र के भैरव घाट में एक भीषण हादसा हो गया. जिसमें एक युवक की मौत हो गई. सिमरोल थाना प्रभारी आरएनएस भदोरिया के मुताबिक, भैरव घाट पर दो ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि एक ट्रक में आग लग गई. आग लगने के चलते ट्रक में सवार हेल्पर लोकेंद्र (निवासी राजस्थान) की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया.

(Three killed in tractor collision in Ujjain) (One dies in Indore road accident)