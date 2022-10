इंदौर। शहर में एक्सीडेंट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र में सामने आया. बुधवार शाम को दो बाइक आपस में टकरा गई. हादसे में दोनों चालकों की मौत हो गई. जिसमें हॉस्पिटल ले जाते समय भगवान सिंह नाम के व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गजानंद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

आपस में टकराई दो बाइक

Sidhi Road Accident: ऑटो सवार लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौके पर मौत, 7 घायल

आपस में टकराई दो बाइक: पुलिस ने बताया कि भगवान सिंह उपडी नाका का रहने वाला था, जबकि गजेन्द्र सिंह बड़वानी जिले का रहने वाला था. मृतक पेशे से मजदूरी करते थे. दोनों मजदूरी करने के बाद कनाड़िया से अपने घर जा रहे थे. इसी दौरान दोनों की बाइक आपस मे टकरा गई. हादसे में दोनों की मौत हो गई. कनाड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों के शव को एमवाय हॉस्पिटल भेज कर जांच शुरू कर दी है.

(Indore accident news) (2 bikes Collided in Indore) (2 Died in accident in Indore)