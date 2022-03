इंदौर। महू के किशनगंज थाना क्षेत्र से सरेराह हत्या की वारदात सामने आई है. पिगडम्बर मेंं बोरिंग होने के दौरान उड़ रही धूल को लेकर हुए विवाद के चलते दो गुट आमने-सामने हो गए. मारपीट में एक युवक सुजीत ठाकुर की हत्या कर दी गई. मृतक भाजपा नेता उदल सिंह ठाकुर का बेटा बताया जा रहा है. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. हंगामे के बाद प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के मकान बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गये हैं.

प्रशासन ने ध्वस्त किए आरोपियों के घर

बोरिंग को लेकर हुआ विवाद: बुधवार रात ग्राम पिगडंबर के गुर्जर खेड़ा में स्थित खाली प्लाट में हो रही बोरिंग को लेकर कुलदीप पवार ने धूल उड़ने की शिकायत की. जिसके बाद बोरिंग करवा रहे आठ-दस लोगों का उससे विवाद हो गया. इसके बाद महू से कुछ हथियारबंद लोग भी बुलवा लिए गये. हमले में भाजपा नेता के पुत्र सुजीत की मौत हो गई. डॉ. शिवेंद्र, धर्मेंद्र, अनिल सहित छह लोग घायल हो गए.

ग्रामीणों ने किया हंगामा: घटना के बाद ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया. नेशनल हाईवे और पेट्रोल पंप के पास टायर जलाकर जाम लगा दिया. थोड़ी ही देर में राऊ सर्कल से पीथमपुर की ओर लंबा जाम लग गया. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. प्रारंभिक जांच के बाद लोकेश वर्मा, मलकेस वर्मा, मन्नू कन्हैया लाल, रोहित बनबारी, भूरा सुंदर, दरसन प्रकाश और राकेश डान को चिन्हित किया है. जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना की गई हैं.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल: इंदौर जिले में दिन ब दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं. सरेआम जिस तरह से बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. इस वारदात से पता चलता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है. फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे ही मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है.

बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी: इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने चिन्हित दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है. एडीएम पवन जैन और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन अमला कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कहीं पर भी अपराधियों और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाए. अपराधिक कोशिशों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे.

