ग्वालियर। 12वीं कक्षा की टॉपर के अश्लील फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है. छात्रा ने अपने बर्थडे के फोटोज सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे. मनचलों ने यहीं से छात्रा के फोटोज लिए और उन्हें मॉर्फिंग कर न्यूड फोटोज में बदलकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया. छात्रा के परिजनों ने SP अमित सांघी से शिकायत की है. पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है. (Gwalior girl student nude photos)

छात्रा का न्यूड फोटो वायरल: उपनगर मुरार में किराए के घर में रहकर पढ़ाई करने वाली नाबालिग छात्रा के अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह लड़की प्रदेश के एक शहर में 12वीं की टॉपर छात्रा रही है. 17 साल की इस लड़की ने कुछ दिनों पहले अपना जन्मदिन मनाया था. जन्मदिन की कुछ तस्वीरें उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, लेकिन कुछ बदमाशों ने इंस्टाग्राम से उसकी ये तस्वीरें निकाल ली. इसके बाद मॉर्फिंग के जरिए इन तस्वीरों को एडिट कर न्यूड बना दिया गया और फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. (Bhind 12th Topper Nude Photos Viral)

ग्वालियर छात्रा की अश्लील तस्वीरें

प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है छात्रा: पीड़िता भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है. परिवार ने आगे की पढ़ाई के लिए उसे ग्वालियर भेजा है. छात्रा शहर के एक उपनगर में किराए पर रहती है. 15 जून को उसने अपने बर्थडे पर ताऊ के बेटे के साथ केक काटा था, जिसके फोटो उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे. कुछ ही घंटे बाद इन फोटो को छात्रा के गांव के मनचलों ने कॉपी कर लिया और एडिट कर के व्हाट्सएप में वायरल कर दिए. (dirty picture of girl student in Bhind)

Code of Conduct Violation MP : जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवार खुलेआम कर रहे BJP के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल

आरोपी की तलाश में पुलिस: यह भी कहा जा रहा है कि इस घिनौनी करतूत में लड़की के ही गांव के कुछ लड़कों का हाथ है. इन लड़कों ने गांव का एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया था. इस ग्रुप में छात्रा को भी जोड़ा गया था, लेकिन छात्रा ने ये ग्रुप छोड़ दिया था. बताया जा रहा है कि कुछ लड़के इसी बात पर लड़की से नाराज थे, और उन्होंने ये कदम उठाया. इस ग्रुप में जिस युवक ने भी फोटोज शेयर की है उसके बारे में उस ग्रुप का कोई भी सदस्य बताना नहीं चाह रहा है, जबकि इस ग्रुप के सभी सदस्य एडमिन हैं. मुरार थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने बताया कि कुछ संदेहियों से पूछताछ की जा रही है. (nude picture of girl student on social media in Gwalior)