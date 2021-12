भोपाल: ग्रहों के राशि परिवर्तन, वक्री और मार्गी होने पर सभी राशियां प्रभावित होती हैं. आपका आने वाला सप्ताह (weekly horoscope rashifal 6 to 12 december) कैसा बीतेगा, बताएंगे राशि अनुसार. ज्योतिष शास्त्र (astrology) के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित समयावधि के बाद एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं. साथ ही समय-समय पर ग्रह वक्री और मार्गी (direct /margi) गति से भी संचरण करते है.नौ ग्रहों में से शनि, राहु और केतु लंबे समय तक एक ही राशि में संचरण करते है. वर्तमान समय में कुल 5 राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है.

मेष (Aries) राशि (चु, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

आपकी ख्याति, आपके मान सम्मान में चार चांद लगेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ सकता है. आप किसी खूबसूरत स्थान पर घूमने के लिए जाएंगे, जिसमें आप अपने निजी पलों का आनंद उठाएंगे. अपने प्रियजनों के साथ उमंग भरे पल बिताने में सफल रहेंगे. प्रेमजीवन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा. आपका प्रिय आपके संग भविष्य को संवारने की योजना बनाएगा. यदि आपने नई नौकरी के लिए प्रयास किया था, तो उसमें सफलता मिल सकती है और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका किसी अच्छी जगह स्थानांतरण हो सकता है. आपको पदोन्नति व वेतन वृद्धि दोनों मिल सकती है. नौकरी में यह समय आनंददायक रहेगा. जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें विदेश से अच्छी मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. कुछ नए लोगों से मित्रता होगी. आप किसी ऐसे स्थान पर घूमने जा सकते हैं, जहां समंदर या नदी का किनारा हो. आप कोई महंगी घड़ी या ब्रांडेड कपड़े खरीदने में ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहतर रहेगा. उनका पढ़ाई में मन लगेगा. वे कोई नई उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं. हालांकि आपको पढ़ाई का अवधि को बढ़ाने की जरूरत होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती. वैसे आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है.

Lucky Colour : White

Lucky Day : Monday

This Week's Tip : बृहस्पतिवार का उपवास रखें

सावधानी : अपने कीमती सामान का खास ध्यान रखें.



वृषभ राशि (ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो) :

इस सप्ताह विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों की मुराद पूरी होगी. नया घर या नया वाहन खरीदने का योग बनेगा. यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित होगा. वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा और जीवनसाथी की सेहत भी बिगड़ सकती है. ऐसे में आपको उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए. प्रेम जीवन के लिए यह समय कुछ कठिन परिस्थितियों का निर्माण करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि चुनौतियों से कैसे लड़ा जाता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना चाहिए. व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में कोई भी नया काम शुरू ना करें. सप्ताह का मध्य भाग इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें अभी अभ्यास पर फोकस करने की जरूरत है. इस दौरान ध्यान भटकाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में मेडिटेशन से आपको फायदा हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे और इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा. इन दोनों ही चीजों से दूर रहने का प्रयास करें. स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए सही भोजन और एक्सरसाइज करें. यात्रा पर जाने के लिए सप्ताह का मध्य भाग अनुकूल रहेगा.

Lucky Colour : Grey

Lucky Day : Friday

This Week's Tip : अनाथालय में धनराशि दान करें.

सावधानी : कोई आपके विरुद्ध साजिश कर सकता है, सतर्क रहें.

CM शिवराज सिंह चौहान ने PM नरेंद्र मोदी के बारे में कही ये बड़ी बात



मिथुन राशि (का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) :

लम्बे समय से अटकी हुई योजनाएं पूर्ण होंगी. नौकरी या कारोबार में स्थिरता आएगी. यह सप्ताह (weekly horoscope rashifal 6 to 12 december) आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. दांपत्यजीवन में तनाव से मुक्ति मिलेगी और एक-दूसरे को इस समय में प्यारी मीठी बातों से खुश रखने का प्रयास करेंगे. जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उन्हें अंतरंग संबंधों में प्रगाढ़ता महसूस होगी, लेकिन यही समय होगा, जब आपको अपने रिश्ते को सहेजना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और आपके लिए चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे. आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे और इससे आपकी कार्यकुशलता निखर कर आएगी, आपके काम की तारीफ होने लगेगी. विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बल्कि आपको उनसे भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ही होगा. व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय काफी बेहतर रहने वाला है. आपका दिमाग पूरी तरह से टेक्निकल सोचेगा. आप अपने काम में कुछ नया फार्मूला लगा सकते हैं, जिसके इंप्लीमेंटेशन से काम पर पॉजिटिव असर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का अच्छा फल मिलेगा और वे काफी संतुष्ट होंगे. शिक्षा के मामले में यह सप्ताह आंशिक रूप से ही फलदायक होगा. इधर-उधर की बातों पर ध्यान न देकर पूरी तरह अभ्यास पर फोकस करें. इससे आपको फायदा होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. अभी आपको स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

Lucky Colour : Mahroon

Lucky Day : Tuesday

This Week's Tip : पक्षियों को जल पिलायें.

सावधानी : किसी की चुगली या निंदा न करें.

गुरु राशि परिवर्तन 2021: 12 साल बाद शनि की राशि कुंभ में गुरु का प्रवेश , अब बदलेगी इन 7 राशियों की किस्मत (Guru Rashi Parivartan November to April 2022)



कर्क राशि (ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो) :

आपने जो अब तक परिश्रम किया है, उसका फल मिलने का समय आ गया है. जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलेगी. आप इस सप्ताह रिश्तों के महत्व को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, आपको अहसास होगा कि सार्थक और अटूट बंधन के लिए रिश्तों में गहरी प्रतिबद्धता कितनी आवश्यक है. सप्ताह की शुरुआत में आप परिवार की खुशियों के लिए खर्च करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अधिक समय देंगे. पेशेवर मोर्चे पर आप नौकरी या व्यवसाय में कुछ बदलाव या नयी नौकरी या व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखेंगे. इस सप्ताह आप निवेश के लिए भी कोई योजना बना सकते हैं. परिवार की खुशी के लिए पैसा खर्च करके आपको खुशी मिलेगी. यदि आप इस बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोचें तो बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है. सप्ताह की शुरुआत में छात्र पढ़ाई में रुचि लेंगे, लेकिन बाद का चरण अधिक फायदेमंद हो सकता है. अभी आपको कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह यदि आप खुद को चिंता और तनाव से दूर रख पाते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कर पाएंगे. ऐसा कर आप छोटी-मोटी बीमारियों से खुद को दूर रख सकेंगे.

Lucky Colour : Pink

Lucky Day : Thursday

This Week's Tip : गुरुवार को दोमुखी दीया पीपल के नीचे जलायें.

सावधानी : गलत संगति आपको बर्बाद कर सकती है.



सिंह राशि (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे) :

इस सप्ताह आर्थिक लाभ होगा, जिससे भविष्य उज्ज्वल होगा. विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा. यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. सप्ताह (weekly horoscope rashifal) की शुरुआत में आप काफी व्यस्त रहेंगे और कई चिंताएं एक साथ आपको घेर कर रखेंगी. परिवार में कई चीजें एक साथ चल रही हैं, जिनमें एक-एक करके आपको अपनी राय देते हुए उन परेशानियों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, तभी यह मामला सुलझ पाएगा. दांपत्यजीवन खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का हस्तक्षेप भी आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें. शादी के लिए इच्छुक लोगों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. जो लोग किसी से प्रेम करते हैं, उनका प्रिय भी उनकी बातों में हमदर्द और हमराह बना रहेगा. आपको अपनी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और खर्चों में कमी आएगी, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नौकरीपेशा लोगों में किसी बात को लेकर उलझन बनी रहेगी. इससे दूर रहने का प्रयास करें. यदि आप कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार में वृद्धि होगी. सरकारी कॉन्ट्रेक्ट से भी आपको काफी लाभ मिल सकता है. कानून के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. आपको इधर-उधर की बातों पर ध्यान न देकर पढ़ाई पर पूरी तरह एकाग्रचित्त होने की जरूरत है. इससे आपको फायदा होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या की संभावना तो नहीं दिखती, लेकिन छोटी-मोटी समस्या होने पर भी उचित चिकित्सकीय मार्गदर्शन लेकर ही उपचार करें, अन्यथा समस्या बड़ा रुप धारण कर सकती है. खान-पान पर भी ध्यान देने की जरूरत है.

Lucky Colour : Red

Lucky Day : Wednesday

This Week's Tip : ताम्बे की गड़वी में लाल फूल डालकर, सूर्य देव को जल अर्पित करें.

सावधानी : किसी की चापलूसी न करें.

17 दिसंबर तक सूर्य ग्रह का आपकी राशि पर असर और उपाय, वृश्चिक संक्रान्ति (vrishchik sankranti 2021) के दिन सूर्य का मित्र की राशि में प्रवेश



कन्या राशि (टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो) :

इस सप्ताह परिवार में कोई समारोह या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है. आपके तन और मन दोनों को आराम मिलेगा. इस सप्ताह आप अनेक कामों में घिरे रहेंगे. प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को यह समझना होगा कि प्यार एक मूल्यवान चीज है, जिसकी वैल्यू आपको करनी चाहिए. गृहस्थजीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. परिवार में खुशियां रहेंगी. परिवार के छोटों को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें और उनकी सहायता करें. सप्ताह की शुरुआत में ही किसी यात्रा पर जाएंगे. इस यात्रा के जरिए आप अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के लिए जा सकते हैं. इसमें आप काफी ऊर्जा खर्च कर देंगे, जिससे हफ्ते के अन्य दिनों में आपको थोड़ी परेशानी या थकावट भी महसूस होगी. नौकरीपेशा लोगों को बड़े ध्यान से काम करने की जरुरत है, क्योंकि साथ काम करने वाले लोग आपकी कमियां गिना सकते हैं. व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा. आपको और आगे बढ़ने के बारे में विचार करना चाहिए. विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर यह समय ठीक रहेगा. वे अभ्यास पर ध्यान देंगे. हालांकि आपको ध्यान भटकाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में मेडिटेशन से आपको फायदा होगा. स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपकी सेहत सामान्य रहेगी. हालांकि आपको मौसमी बीमारियों से बचने की जरूरत है. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा पर जाने से बचना चाहिए.

Lucky Colour : Copper

Lucky Day :Tuesday

This Week's Tip : अंगूठे से दूध का तिलक लगाएं.

सावधानी : बिन बुलाये किसी के मेहमान न बनें.



तुला राशि (रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते) :

इस सप्ताह आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है. स्थानंतरण के योग बनेंगे. दिसंबर का यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. प्रेमी युगल के लिए समय अच्छा है. जो लोग शादीशुदा हैं, उनका दांपत्य जीवन भी अच्छे से चलेगा. आपको अपने आप पर भरोसा रखकर काम को आगे बढ़ाना चाहिए और जो दिक्कतें हैं, उनका सामना मजबूती से करना चाहिए. सप्ताह की शुरुआत में आप परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति काफी व्यस्त रहेंगे. इस सप्ताह (weekly horoscope rashifal 6 to 12 december) चली आ रही दिक्कतों को सुलझाते-सुलझाते आपका काफी वक्त निकल जाएगा. तब आप यह सोचेंगे कि आप अपने निजी और पेशेवर जीवन में तालमेल बिठा पाने में थोड़े कमजोर साबित हुए हैं. ऐसी स्थिति में आप अपने काम में तेजी लाएंगे और इसके नतीजे आपको मिलेंगे. सप्ताह के मध्य में आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आपका काम जल्दी खत्म होगा. नौकरीपेशा लोगों को अच्छे समय की अनुभूति होगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. वे पढ़ाई पर ध्यान देंगे और उन्हें इसका उचित परिणाम भी देखने को मिल सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. हालांकि यात्रा के दौरान खान-पान पर ध्यान रखें. वाहन चलाते वक्त भी ध्यान दें, अन्यथा चोट लग सकती है.

Lucky Colour : Black

Lucky Day : Friday

This Week's Tip : ॐ नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें.

सावधानी : अहंकार की भावना मन में न रखें.



वृश्चिक राशि (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू) :

परिवार में कोई प्रियजन आपके तनाव का कारण बन सकता है. मित्रों के सहयोग से कई अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको आपके प्रिय को अपने परिवार वालों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए सही समय यही है. यदि आप शादीशुदा हैं तो गृहस्थ जीवन में अपने व्यवहार के कारण आप परेशानियां खुद खड़ी कर सकते हैं, उनसे बचने का प्रयास करें. अपने व्यवहार को संतुलित रखें और किसी भी दिक्कत को बीच में ना आने दें. परिवार में आनंद और प्रेम बढ़ेगा और इनकम में बढ़ोतरी होगी. आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. परिवार में खुशखबरी आ सकती है. किसी की शादी पक्की हो सकती है, जिसके लिए सारा परिवार एकजुट होकर तैयारियां करेगा. आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिससे कामों में सफलता मिलेगी. भाग्य का सितारा भी प्रबल रहेगा. सप्ताह के मध्य में यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा. छोटी-छोटी यात्राएं आपके बहुत काम की साबित होंगी. कुछ नए दोस्त भी बनेंगे. उनके साथ वक्त बिताना आपको पसंद आएगा. परिवार में बुजुर्गों से मिला हुआ आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा. विद्यार्थियों के ले यह समय काफी बेहतर साबित होने जा रहा है. वे अभ्यास पर ध्यान देंगे. उच्च अध्ययन कर रहे विद्यार्थी जातकों को अभी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है. स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपकी सेहत मजबूत रहेगी. किसी बड़ी बीमारी की संभावना भी नहीं दिखती. हालांकि आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखने की जरूरत होगी.

Lucky Colour : Green

Lucky Day : Monday

This Week's Tip : गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं.

सावधानी : धन के मामलो में किसी पर भरोसा न करें.



धनु राशि (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढ, भे) :

कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम R से शुरू, आपके जीवन में चमत्कार लाएगा. घर में renovation शुरू करने के समय अनुकूल है. यह सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा. आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी सेहत भी सुधरेगी. खर्चों में कमी आएगी, जिससे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे. आपका मन अंदर से खुश होगा, जिससे आपकी सेहत और बहुत अच्छी होगी और आप दूसरों को भी खुश रखना चाहेंगे. इससे दांपत्य जीवन में सुख बढ़ेगा. एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और नज़दीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता बढ़िया रहेगा. प्रेम जीवन जीने वालों को भी सुखद नतीजे मिलेंगे, लेकिन इस समय में आपका प्रिय बीमार पड़ सकता है. उनकी देखभाल करें और उनका ध्यान रखें. मुश्किल वक्त में उनके साथ रहें. विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करते हुए अपना काम करना होगा. व्यापारी वर्ग को अच्छे नतीजे मिलेंगे और आप मार्केट की नब्ज़ पकड़ कर अपने काम को आगे बढ़ाएंगे. विद्यार्थियों को अभी पढ़ाई में मन लगेगा. अभ्यास में दोस्तों का भी सहयोग मिल सकता है. आप पाठ्यक्रम से अलग भी कुछ सीखने को इच्छुक होंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आप स्वास्थ्य का भरपूर आनंद ले सकेंगे. कोई खास शारीरिक समस्या नहीं दिखती. यात्रा के उद्देश्य से पूरा सप्ताह ही अच्छा रहने वाला है.

Lucky Colour : Yellow

Lucky Day : Thursday

This Week's Tip : 3 दीये लें, एक धर्मस्थान, एक घर की छत, एक घर के मंदिर में जलायें.

सावधानी : एक समय पर दो कार्य न करें.



मकर राशि (भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी) :

इस सप्ताह किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी. गुणी लोगों से सम्पर्क बढ़ेगा. यह सप्ताह (weekly horoscope rashifal 6 to 12 december) आपके लिए खुशनुमा रहेगा. प्रेमी युगल के लिए यह समय थोड़ा कमजोर रहेगा. आपको रिश्ते में दूसरों का हस्तक्षेप रोकना चाहिए. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा. आप सुखों का आनंद उठाएंगे और अपने निजी जीवन को खूबसूरत पलों में कैद करने की कोशिश करेंगे. नए-नए दोस्त बनाने का और उनसे मिलने का मौका मिलेगा. सोशल सर्किल में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे. व्यापार में उन्नति होगी. आपके जीवनसाथी के माध्यम से भी आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें अभी अभ्यास में कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन आपको पूरी तरह से फोकस करते हुए आगे बढ़ने की जरूत है. इस दौरान कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है. स्वास्थ्य की बात करें, तो अभी आपकी सेहत में सुधार होगा. पुरानी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर भी अपने खान-पान पर ध्यान रखें और कोई भी लापरवाही ना बरतें. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

Lucky Colour : Grey

Lucky Day : Wednesday

This Week's Tip : घर में गंगाजल का छिड़काव करें.

सावधानी : बिना मांगे दूसरों को मशवरा देना आपको जोखिम में डाल सकता है.



कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा) :

इस सप्ताह आपकी मान-प्रतिष्ठा और बढ़ेगी. भाग्य साथ देगा, प्रगति के रास्ते खुलेंगे. यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार बीतेगा. गृहस्थजीवन बिता रहे लोगों को रिश्ते में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा. आप की कलात्मक प्रतिभा आपके प्रिय को इंप्रेस करने में काम आएगी और आप उनको कोई अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं. रिश्ता मजबूत रहेगा. आपकी इनकम में सप्ताह की शुरुआत से ही तेजी रहेगी और खर्चों में कमी रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति के मामले में आप काफी मजबूत रहेंगे. इससे आपकी जीवन ऊर्जा भी बढ़ेगी और आप कामों को नए सिरे से शुरू करेंगे. आपकी पुरानी पड़ी योजनाएं फलीभूत होने लगेंगी, जिनके आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे. कुछ लोगों को विदेश जाने में सफलता मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के काम के लिए यह समय उत्तम रहेगा. आप जिस काम में प्रयास करेंगे, वह सफलता प्रदान करेगा. इससे आपकी छवि मजबूत होगी और आपको शक्ति मिलेगी तथा आपके काम में बढ़ोतरी होगी. व्यापारी वर्ग के लिए भी उन्नतिदायक समय होगा. यात्रा पर जाएंगे और दोस्तों के साथ मस्ती करने का अवसर मिलेगा. कुछ नए लोगों से भी मिलना संभव होगा. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नतीजे मिलेंगे. आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय आपके लिए बेहतर है. आप अपने स्वास्थ्य का पूरा आनंद ले सकेंगे. हालांकि छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन उचित उपचार से आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं.

Lucky Colour : Firozi

Lucky Day : Monday

This Week's Tip : ॐ गुं गुरवे नमः - 3 माला मंत्र जाप करें.

सावधानी : सेहत की अनदेखी न करें.



मीन राशि (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, च, ची) :

कला संगीत से जुड़े लोगों को ख्याति प्राप्त होगी. संतान पक्ष से जुड़ी चिंताए दूर होंगी. यह सप्ताह (weekly horoscope rashifal 6 to 12 december) आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह राहत की खबर लेकर आ सकता है. आपके रिश्ते में प्यार और रोमांस बढ़ेगा. जो लोग शादीशुदा हैं, वे अपने जीवनसाथी को पूरी तरह से खुश रखेंगे. आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे काम में कोई कमी नहीं निकाल सकेगा. आपका काम समय रहते और बहुत बढ़िया तरीके से होगा. जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए यह सप्ताह कुछ उन्नतिदायक समाचार जरूर लेकर आएगा. आपको सोशल मीडिया कैंपेन से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है. इस दौरान आपकी इनकम सामान्य रहेगी. खर्चे भी नॉर्मल रहेंगे. पारिवारिक संतुष्टि रहेगी. परिवार के लोग आपके काम में आपका साथ देंगे. आपको अपने सहयोगियों से कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी, जो आपके काम को और उन्नति देंगी. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनका पढ़ाई में मन लगेगा. वे पाठ्यक्रम से अलग भी कुछ सीखने को इच्छुक हो सकते हैं. इसके लिए उन्हें विद्वानों की भी मदद मिल सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. इस दौरान आपको अपने खान-पान पर भी ध्यान देने की जरुरत होगी. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा. Lucky Colour : Blue

Lucky Day : Wednesday

This Week's Tip : मिट्टी के बर्तन में घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें.

सावधानी : शारीरिक कष्ट हो सकता है, डॉक्टरी मशवरा जरूर लें.

Weekly horoscope rashifal 6 to 12 december