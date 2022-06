MP Panchayat Election: चुनाव से पहले भिंड में बढ़ा क्राइम रेट, 8 दिन में 6 बड़ी वारदातें, पुलिस भी सुरक्षित नहीं

पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रशासन के साथ पुलिस पर भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का जिम्मा बढ़ता जा रहा है. जहां भिंड में सभी लाइसेंसी हथियार थानों में जमा हैं, वहीं अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं. यही वजह है कि बीते 8 दिनों के भीतर ही 6 बड़ी वारदातें घटित हुई हैं. जिन्होंने चुनाव से पहले पुलिस की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Gambling in Government Office: ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे थे अधिकारी-कर्मचारी, वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने किया तीन को सस्पेंड

मध्यप्रदेश के श्योपुर में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें वह पंचायत चुनाव की ड्यूटी के समय दफ्तर में जुआ खेलते दिख रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से तीनों को सस्पेंड कर दिया.(Gambling in Sheopur Government Office) (Officer and employees found gambling in Sheopur)

Mahakal LIVE Darshan: उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती में राजा स्वरूप में हुआ भव्य श्रृंगार

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने मस्तक पर भांग से चन्द्र और त्रिशूल का टीका धारण किए. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

Watch video: कितनी गिर गई इंसानियत! तपती धूप में मटके बेच रही गरीब महिला से मटका छीनकर भागे बदमाश, घटना सीसीटीवी में कैद

पन्ना। कोतवाली चौराहे पर एक गरीब महिला तपती धूप में दुकान लगाकर मटके बेच रही थी. बाइक सवार दो बदमाश मटका खरीदने आए. उन्होंने एक नया मटका देखा और अपने हाथ में पकड़ लिया. इसके बाद बदमाश बिना पैसे दिये महिला को चकमा देकर फरार हो गए. चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फरियादी महिला मीरा प्रजापति ने बताया कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए भीषण गर्मी में भी मटके बेचकर दो पैसे कमा रही है.

MP Fuel Price Today: उज्जैन में लगातार तीसरे सबसे महंगा बिक रहा पेट्रोल, जानें अपने शहर का नया रेट

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता दिख रही है. राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली बदलाव देखा गया. उज्जैन में लगातार तीन दिन से सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है. शनिवार को क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीजल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

11 जून का राशिफलः नौकरी में न करें लापरवाही, नहीं तो हो सकता है नुकसान, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? जानिए मध्य भारत के ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा से आज का राशिफल.

Daily Love Horoscope : वीकेंड पर रोमांटिक होगी लव लाइफ, गिफ्ट्स और सरप्राइज डेट से, जानिए अपनी लव लाइफ का हाल

आज 11 जून 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

Bhopal Mandi Rate: 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे टमाटर और शिमला मिर्च के दाम, एक क्लिक में जानिये अनाज के भाव

जानिए भोपाल की करोंद मंडी में शनिवार को क्या है अनाज का भाव और सब्जियों के थोक मंडी रेट. (Bhopal karond Mandi rate)

Surrogate Cow: अब गाय भी बनेंगी सेरोगेट मदर, विलुप्त हो रही नस्लों का किया जाएगा संरक्षण, अच्छी होगी cow milk की क्वालिटी

मप्र के पहले नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर पर अब गायों की नस्लों को बचाने का काम किया जाएगा. दरअसल विलुप्त होती गैयों की सेरोगेसी के माध्यम से नई नस्लों को पैदा किया जाएगा. (first National Kamdhenu Breeding Center in mp) (Cow surrogacy in mp)

MP Muslims Conversion to Hindu: गोमूत्र-गोबर से स्नान कर 3 पीढ़ी बाद बने मुस्लिम से हिंदू, एक ही परिवार के 18 लोगों की हुई घर वापसी

मध्यप्रदेश के आम्बा गांव में सनातन धर्म के नारे का जयघोष करते हुए 18 लोगों ने मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाकर घर वापसी की है. इन लोगों का कहना है कि वे तीन पीढ़ियों पहले हिंदू ही थे. हालांकि 2 हफ्ते पहले भी एमपी के मंदसौर में इसी तरह से एक युवक ने हिंदू धर्म को अपनाया था. पशुपतिनाथ मंदिर में मुस्लिम युवक की घर वापसी के लिए मुंबई से महामंडलेश्वर चिदंबरानंद सरस्वती आए थे और उन्होने जफर शेख को हिंदू धर्म ग्रहण कराया था. (MP Muslims Conversion to Hindu) (mp ratlam religion conversion news) (mass religion conversion in madhya pradesh) ((Muslim to Hindu in Ratlam MP))