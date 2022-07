CM Arvind Kejriwal: MP पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने रीवा में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से बनाई दूरी, सिंगरौली में रोड शो कर जनता से मांगे वोट

सिंगरौली मेयर प्रत्याशी रानी अग्रवाल के प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल रीवा हवाई पट्टी पहुंचे. यहां केजरीवाल ने न तो मीडिया से कोई बातचीत की और न आप कार्यकर्ताओं से कोई मुलाकात की. केजरीवाल जब रीवा पहुंचे थे तब झमाझम बारिश हो रही थी. यहां 10 मिनट बाद रुकने के बाद ही सीएम सिंगरौली के लिए रवाना हो गए. यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आप की मेयर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया (Arvind Kejriwal Road Show Singrauli) और जनता से वोट की मांग की.

Students School Bag: मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बस्तों का बोझ घटाने को लेकर सभी कलेक्टर को पत्र लिखा, स्कूलों का भी किया निरीक्षण

मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को भारी भरकम बैग के वजन से राहत दिलाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है और मानकों का पालन करने को कहा है. आयोग ने कहा कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के मुताबिक यह स्पष्ट है कि, एनसीईआरटी एक शैक्षिक प्राधिकरण है और मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल बच्चों और उनके पेरेंट्स को एनसीईआरटी से बाहर की किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता.

Women Brutally Beaten: ससुर ने डंडे से कर दी विधवा बहू की पिटाई, दादी सास के क्रियाकर्म के लिए नहीं दे रही थी पैसे VIDEO VIRAL

छतरपुर। छतरपुर से एक मामला सामने आया है, जहां ससुर ने अपनी विधवा बहू की डंडे से पिटाई कर दी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. मामला ईशानगर थानाक्षेत्र के पहाड़गांव का है. ससूर ने अपनी मां यानि बहू की दादी सास के क्रियाकर्म के लिए बहू से रुपयों की मांग की थी. बहू ने जब रुपए नहीं दिए तो ससुर ने विधवा बहू पर डंडा लेकर टूट पड़ा. बहू की शिकायत पर ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

Weather Report MP : मध्यप्रदेश में 5 जुलाई से होगी झमाझम बारिश, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी

मध्यप्रदेश में अलग- अलग स्थानों पर 5 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में भी मानसूनी हलचल तेज हुई हैं. इसके असर से 5 जुलाई से पूर्वी मप्र में एवं सात जुलाई से पश्चिमी मप्र में झमाझम वर्षा का सिलसिला शुरू होने की संभावना है. (Heavy rain in MP from July 5) (Rain alert issued for many districts)

Gwalior High court Strict: हाईकाेर्ट ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, डीजीपी से पूछा-'क्या अपराध की जानकारी छिपाना मामूली गलती है'

ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तथ्य छिपाने के मामले में डीजीपी से शपथ पत्र पर स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अपराध की जानकारी छिपाना न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप है. इसे छोटी गलती नहीं माना जा सकता. पुलिस कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है.(Gwalior High Court raised questions on police functioning)

Bhopal-Ddelhi shatabdi Train: एक कप चाय के लिए चुकाना पड़ा 70 रुपए का बिल, जानें क्या है मामला

सोशल मीडिया पर ट्रेन यात्रा के दौरान का एक 'चाय के बिल' का फोटो वायरल हो रहा है. इसकी वजह बिल में लिखा चाय का रेट है. (irctc passenger pays 70 rupees) ट्वीटर पर यूजर्स चाय के रेट को लेकर मजेदार और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के साथ आईआरसीटीसी (IRCTC) की आलोचना कर रहे हैं.

IISER Bhopal : भोपाल में मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर शुरू, यहां होगी हर तरह की रिसर्च

भोपाल की भौंरी स्थित आईआईएसईआर (IISER) में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के डायरेक्टर ने मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया. इस सेंटर के माध्यम से अब भोपाल में ही बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक मेडिसिन में आने वाली चुनौतियों और ट्रीटमेंट की नई टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च करेंगे.(Medical Science and Engineering Center Bhopal) (All kinds of research here) (Research on new technology of treatment_

Indore Chori CCTV: इंदौर में चड्डी बनियान गिरोह का आतंक, बंद पड़े घर को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

इंदौर। बारिश की शुरुआत होते ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों में इजाफा होना शुरू हो गया है. इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र में चड्डी बनियान गिरोह ने एक घर को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चड्डी बनियान पहने बदमाश जिनके हाथों में हथियार भी थे, घर में रखे 80 हजार रुपये नगद एवं सोने-चांदी के लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए.

Train Chori Khulasa: गुजरात और राजस्थान से आने वाली ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को रेलवे पुलिस ने पकड़ा

इंदौर। ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के दो सदस्यों को इंदौर की जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया है. पकड़े गए आरोपियों द्वारा गुजरात और राजस्थान जाने वाली ट्रेनों को चिन्हित कर, उसमें बैठे यात्रियों से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था. पकड़े गए आरोपियों से जीआरपी पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है. जीआरपी पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्य अजय और ओमप्रकाश को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और इनके दो साथी लगातार फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर तलाशा जा रहा है.

Indore BJP : बीजेपी नेता पहुंचे पुलिस थाने, कांग्रेस नेता की शिकायत, पुलिस पर पक्षपात का आरोप

इंदौर के वार्ड क्रमांक एक में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता चंदन नगर थाने पर कांग्रेस नेता सहित कई लोगों की शिकायत लेकर पहुंचे. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर बीजेपी नेताओं को थाने से रवाना किया. (BJP leader reached police station) (Complaint of Congress leader) (Allegation of bias on police)