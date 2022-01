भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के बेकाबू होने के बाद आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन बाजार बंद होने की और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगने की खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है. लेकिन, अब इन खबरों पर विराम लग गया है. प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि सरकार का अभी राज्य में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है.

क्या कहा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ?

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वायरल हो रही सभी खबरों को झूठा बताते हुए कहा कि, वर्तमान में प्रदेश में लॉकडाउन और बाजारों के बंद करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और लोगों को किसी भी प्रकार की झूठी खबरों और किसी भी भय में नहीं पड़ना चाहिए. साथ ही उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया कि लॉकडाउन के भ्रम को जल्द से जल्द दूर करें.

मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन

फेस मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ाने और खुली जेल बनाने पर विचार

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सभी लोगों द्वारा सख्ती से पालन कराया जाएगा, साथ ही जो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं, इसको लेकर जुर्माना बढ़ाने और खुली जेल बनाने का भी विचार किया जा रहा है. इसके साथ ही सरकार ने पहले ही भीड़ वाले आयोजन पर रोक लगा दी है.

मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े

कोरोना के मामले में गृह मंत्री ने बताया कि विगत 24 घंटे में 1 हजार 33 संक्रमण के नए प्रकरण आए हैं, जबकि 102 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं. सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में 2 हजार 475 एक्टिव केस हैं, और इस दौरान 70 हजार 298 जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना कि संक्रमण दर 1.47 प्रतिशत है, जबकि रिकवरी दर 98.65 प्रतिशत पर बनी हुई है.

