भोपाल। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है. राजधानी सहित पूरे मध्यप्रदेश में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले 10 दिन तक बारिश का हैवी अलर्ट जारी किया है. इधर इंदौर में सुबह से बादल छाए हैं. सुबह 7.30 बजे पारा 24 डिग्री तक पहुंच गया. इंदौर में इस मानसून सीजन में अब तक 227.2 मिमी वर्षा हो चुकी है. वहीं समस्त प्रदेश में बिजली गिरने से दो दिन में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मौसम विभाग ने एडवायजरी करते हुए बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी है.

बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग (MP Meteorological Department) के अनुसार, दो सिस्टम एक्टिव होने से अगले 10 दिन में पूरा प्रदेश तर-बतर हो जाएगा. भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग में भारी बारिश के आसार जताए हैं. वहीं आज शनिवार को इंदौर संभाग के आलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, देवास, बुरहानपुर, खंडवा व बड़वानी में भारी वर्षा होने की भी संभावना है.

कहां कितनी हुई बारिश: शुक्रवार काे उमरिया सबसे ज्यादा भीगा. यहां 30, छिंदवाड़ा में 22, बालाघाट-पाला में 16.5, नर्मदापुरम-पचमढ़ी में 15, गुना - आरोन में 10.5, शिवपुरी-पिपरसमा में 10, अशोकनगर-आंवरी में 8, मंडला सिटी में 6, भोपाल में 5.2, गुना में 3, सतना में 2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. जबकि कई जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी और हल्की बौछारें पड़ीं. कई इलाकों में गर्मी ने लोगों को परेशान किया.

चार बड़े शहरों का तापमान: आज शनिवार सुबह 9:30 बजे राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इंदौर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री, जबलपुर का 28 डिग्री और ग्वालियर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. वहीं शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. इंदौर का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया.

बिजली गिरने से दो दिन में 15 की मौत: बारिश जहां गर्मी से राहत लेकर आई वहीं कई जगह आफत भी साबित हुई है. आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो दिन में 15 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गवां दी है. उधर, विदिशा के लटेरी, गुना और अशोकनगर के शाड़ौर क्षेत्र में ज्यादा बारिश की वजह से शिवपुरी में सिंध नदी उफना गई है. वहीं गुना में बारिश की वजह से कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. इस हादसे में घर में सो रहे 7 लोग दबकर घायल हो गए.

