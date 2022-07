भोपाल। मध्यप्रदेश में शनिवार सुबह 8.15 बजे तक पारा 26 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने शनिवार-रविवार काे जबलपुर, शहडाेल, ग्वालियर, सागर संभागाें के जिलाें में बारिश हाेने की संभावना जताई है. भाेपाल, उज्जैन संभागाें के जिलाें में कहीं–कहीं बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विज्ञानियाें ने बताया कि पांच जुलाई से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हाे जाएगा.

कहां कितनी हुई बारिश: मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई. जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई. शुक्रवार दाेपहर में भाेपाल में दाे घंटे में 80.2 मिलीमीटर वर्षा हुई. उधर सुबह रायसेन में 9, सतना में 2, धार में 2, नर्मदापुरम में 1, गुना में 0.9, सागर में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं नर्मदापुरम, इटारसी और बैतूल, विदिशा और सीहोर भी खूब भीगे. वहीं आज शनिवार सुबह से इंदौर में बादल छाए हुए हैं. (Monsoon Update in MP)

भोपाल में पेड़ गिरे: राजधानी भोपाल में शुक्रवार झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला, शहर में ढाई घंटे में सवा तीन इंच पानी बरसा. इस दौरान तेज हवाएं चलने से कई जगह पेड़ भी गिर गए. सड़कों और निचली इलाकों में बारिश का पानी भर गया. इस दौरान बारिश के चलते न्यू मार्केट में बनीं नई सड़क उखड़ गई. इधर छिंदवाड़ा में भी बारिश ने कमलनाथ के रोड शो में खलल डाला, जिसके बाद उन्हें खुली जीप से उतरकर कार में बैठना पड़ा.

चार बड़े शहरों का तापमान: शनिवार सुबह 12 बजे राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा. ग्वालियर का 33 और जबलपुर का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर का पारा 29 डिग्री रहा. मौसम विभाग (MP Weather Department) के अनुसार, वर्तमान में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है. इस वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है. पांच जुलाई से प्रदेश में जोरदार बारिश होने लगेगी.

