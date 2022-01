भोपाल। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच (MP Corona cases) आज से मध्य प्रदेश में बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है. इसे के तहत 15 से 18 वर्ष के आयुवर्ग का कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है. बच्चों को स्कूलों में वैक्सीन लगाने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने पूरी व्यवस्था की है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अपील

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि देश के साथ आज मध्यप्रदेश में भी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो रहा है. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी माता-पिता और अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों को COVID-19 रोधी टीका लगवाकर स्वस्थ प्रदेश एवं देश के निर्माण में भागीदार बनें.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों को टीके के लिए किया प्रेरित हुए

मध्य प्रदेश के 50 लाख बच्चों को लगेंगे टीके, पहले दिन 12 लाख डोज़ का लक्ष्य

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एमपी में 50 लाख बच्चों का टीकाकरण होगा, बाकी बच्चों की संख्या जन्मतिथि की कट ऑफ डेट के अनुसार तय होगी. इसे लेकर कोविन एप पर 1 जनवरी से ही किशोरों के वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है. मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन विभाग के मुताबिक 3 जनवरी यानी आज से स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन शुरू हो गया है. इंदौर में अगले 10 जनवरी तक करीब 2. 25 लाख किशोरों के वैक्सीनेशन किए जाने की उम्मीद है. भोपाल में 1.13 लाख छात्रों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है. आज पहले दिन 12 लाख डोज़ का लक्ष्य रखा गया है.

बिना आधार और ID कार्ड के कैसे होगा बच्चों के वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक! जाने आसान तरीका

15 जनवरी तक किशोरों का वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने क्राइसिस कमेटियों को निर्देश दिए हैं कि 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू को सफल बनाने में जुट जाएं. ग्राम और वार्ड स्तर पर 15 से 18 साल तक के किशोरों का वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें. सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में मध्यप्रदेश में बहुत बेहतर काम हुआ है. 94 फ़ीसदी लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सांसद, विधायक, मंत्री और समाज के सभी लोग किशोरों के वैक्सीनेशन में जुट जाएं. सीएम ने कहा है कि कोशिश करें कि 15 जनवरी तक सभी बच्चों को पहली डोज लग जाए.

सागर में टीका लगवाने पहुंचा एक छात्र

स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप पर विशेष व्यवस्था और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन

स्कूलों में तैयार किए गये वैक्सीनेशन कैंप में विशेष व्यवस्था की गई है. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी नरेंद्र जैन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन कैंप लगाये गये हैं. स्कूलों में तैयार किए गये वैक्सीनेशन कैंप के लिए 3 अलग-अलग कमरों में व्यवस्था की गई है, जिसमें एक कक्ष वैक्सीन लगाने के लिए, एक कक्ष प्रतीक्षा के लिए और तीसरा कमरा आराम करने के लिए रखा गया है. इसके अलावा वैक्सीनेशन कैंप में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है.

वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकारण, सागर

(MP starts Covid 19 vaccination of children) (Vaccination of children aged 15 to 18 years) (Children Vaccination in MP started)