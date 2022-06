भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव (MP Nikay Chunav 2022) में टिकट वितरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Former CM Digvijay Singh) ने बयान दिया है. उन्होंने कहा ''टिकट बांटना सबसे खराब काम है. 1985 से मैं टिकिट वितरण में मौजूद रहा. टिकट वितरण का काम पार्टी करती है और रूठों का मनाने का काम मैं करता हूं. जिसका टिकट कटा वो ये माने की मैंने काटा और जिसको मिले वो ये समझे कि कमलनाथ ने दिया है. अगर किसी को गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालें''.

टिकट वितरण पर दिग्विजय सिंह का बयान

रूठों को मनाने में जुटी कांग्रेस: निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से कांग्रेस के कई नेता नाराज चल रहे हैं. कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे चुके है. वहीं, कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. यही वजह है कि कांग्रेस रूठों को मनाने में जुटी है. इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई. जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए. इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया. उन्होंने कहा ''मैं पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में फार्म वापस ले रहे लोगो के घर जा रहा हूं. दिग्विजय सिंह ने पीसीसी को सलाह देते हुए कहा कि जो पार्टी विरोध में काम कर रहे हैं उनका निष्कासन कर देना चाहिए''.

