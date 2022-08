भोपाल। धार जिले की कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए चैनल से बीती रात 3 बजे से पानी की निकासी शुरू हो गई. जिसके बाद सरकार और प्रशासन ने राहत की सांस ली है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को फोन किया. पानी कि निकासी को लेकर किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी.

पीएम को दी पूरी जानकारी: बांध के बगल से 42 घंटे से बनाई जा रही चैनल से बीती रात करीबन 3 बजे पानी निकलना शुरू हो गया. इसके बाद बांध टूटने का जो खतरा बना हुआ था, उसको लेकर आंशिक राहत मिली है. उधर मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बांध को लेकर किए जा रहे प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने फोन लगातार पीएम और गृहमंत्री से चर्चा की. मुख्यमंत्री वल्लभ भवन स्थित सिचुएशन रूम पहुंचे, जहां से धार और खरगौन प्रशासन, इंदौर संभाग के आई कमिश्नर सहित निर्माणाधीन डेम पर मौजूद प्रशासन, तकनीकि जानकारों से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह मौके पर मौजूद मंत्रियों से भी चर्चा की. सीएम ने कहा कि ''राहत केन्द्रों में रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएं'.

सीएम ने कलेक्टरों से कहा यह परीक्षा की घड़ी: सीएम शिवराज ने कलेक्टरों से कहा कि ''जीवन में ऐसे मौके कभी-कभी ही आते हैं. हमें जनधन, पशु धन को बचाना है. ये परीक्षा की घड़ी है''. मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह इंटरनेट, मीडिया के माध्यम से नहर से निकाले जा रहे पानी के कामों को देखा. हालांकि पानी की निकासी से सरकार ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि पानी के दवाब के चलते मिट्टी के 600 मीटर लंबे बांध में पानी का रिसाव शुरू हो गया था. खतरा बढ़ने के बाद सेना के 200 से ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था.

