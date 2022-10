भोपाल। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के बोट क्लब पर शनिवार रात एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना रात 9:00 बजे के बाद की है. महिला की लाश बोट क्लब स्थित होटल रंजीत के पास मिली थी. मृतका के शव के पास कोई पहचान पत्र ना होने के कारण पुलिस ने सोशल मीडिया पर उसके फोटो जारी किए थे. इसके बाद महिला की शिनाख्त हुई. पुलिस ने उसके पति को गिरफ्त में ले लिया है.

पति के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट: भोपाल के कोतवाली एसीपी नागेंद्र पटेरिया ने बताया कि, शनिवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बोट क्लब पर होटल रंजीत के पास एक महिला लहूलुहान हालत में पड़ी है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. क्योंकि महिला के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला था इसलिए उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तब पता चला कि मृतका इकरा खान है. वह ऐशबाग इलाके की रहने वाली है और अभी वह अपनी मौसी के यहां रह रही है. कुछ साल पहले उसकी शादी करोंद निवासी मोहसिन के साथ हुई थी. मोहसिन ट्रैवल एजेंसी पर काम करता है. बीते दिनों महिला ने मोहसिन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद से वह मौसी के यहां रह रही थी.

पति ने किया चाकू से हमला: इस दौरान उसने भोपाल रेवले स्टेशन के पास काम भी शुरू कर दिया था. बताया जाता है कि शनिवार को मोहसिन उसे बोट क्लब लेकर पहुंचा था और यहां दोनों के बीच विवाद हुआ. जिसके बाद मोहसिन ने उसे चाकू मार दिया और भाग निकला. हमले में गंभीर रूप से घायल हुई महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. देर रात ही पुलिस ने आरोपी मोहसिन को हिरासत में लिया है.

