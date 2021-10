सोनीपत : सिंघु बॉर्डर पर लखबीर नाम के शख्स की हत्या (Murder Case On Singhu Border) के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं. बुधवार को निहंग जत्थेबंदियों ने लखबीर सिंह के मरने के पहले का वीडियो जारी (Nihang released new video of lakhbir singh) किया है. वीडियो में लखबीर सिंह कह रहा है कि वो पैसे लेकर कुंडली बॉर्डर पहुंचा था. वीडियो में लखबीर निहंगों को किसी शख्स का फोन नंबर भी बता रहा है.

शुरू से समझिए पूरा मामला

15 अक्टूबर को सिंघु बॉर्डर पर 35 साल के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप निहंगों (Nihangs killed man Singhu Border) पर लगा. इस पूरे मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video viral man death on Singhu border) हुए. एक वीडियो में निहंग दावा कर रहे हैं कि इस शख्स को साजिश के तहत यहां भेजा गया था. जिसने भी इसको भेजा पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा था.

सिंघु बॉर्डर हत्याकांड में सामने आया एक और वीडियो

वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि शख्स ने यहां पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की बेअदबी करने की कोशिश की. जैसे ही निहंगों को इसका पता चला तो उन्होंने शख्स को पकड़ लिया. घसीटते हुए निहंग शख्स को मंच के पास ले गए. जहां निहंगों ने शख्स से पूछताछ की.

शख्स से पूछा गया कि उसे किसने भेजा, कितने रुपये दिए और उसके गांव का नाम क्या है. खबर है कि इस दौरान निहंगों ने शख्स का हाथ कलाई से काट दिया. निहंगों ने शख्स का पैर भी काटा. वीडियो में निहंग इसका दावा भी करते सुनाई दे रहे हैं. इसके बाद निहंगों ने शख्स को बैरिकेड के साथ लटका दिया. मामले में चार निहंग पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं. जिनमें से सरबजीत नाम के आरोपी को कोर्ट ने 7 दिन और तीन आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है.