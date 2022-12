.

नियोजन नीति के खिलाफ बेरोजगार युवकों में गुस्सा, फूंका सीएम हेमंत का पुतला Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

गिरिडीह: राज्य सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ बेरोजगार युवक विरोध (Students Protest Against Planning Policy) पर उतर आए हैं. गिरिडीह में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन (Protest Against Hemant Soren in Giridih) किया गया और पुतला फूंका गया. सबसे पहले सोमवार की सुबह युवकों का जुटान झंडा मैदान में हुआ. यहां से युवकों की टोली हाथ में तख्ती लेकर निकली. रास्ते भर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. झंडा मैदान से होकर कालीबाड़ी तक पहुंचे. वहीं टावर चौक के पास पुतला दहन किया. इस दौरान युवकों का कहना था कि एक जेपीएससी को छोड़कर एक भी वेकेंसी को पूर्ण नहीं करा सकी है. इनका कहना है कि राज्य सरकार दस से 15 दिनों के अंदर नियोजन नीति लावे और स्थिति को सामान्य कर बहाली ले. कहा कि राज्य के बेरोजगार युवकों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है और सरकार गंभीर नहीं है. युवकों ने कहा कि रोजगार देने का वादा कर सत्ता पर बैठे नेता अपने वादों को भूल गए हैं. इन्हें बेरोजगार युवकों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है.