रांची: प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है (Statement of Bandhu Tirkey and Mithilesh Thakur). बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि इस तरह का बयान देना उचित नहीं है (BJP objected to controversial Statement). उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होता है लेकिन, अमर्यादित भाषा का प्रयोग उचित नहीं है. गौरतलब है कि बंधु तिर्की ने राजभवन के समक्ष झामुमो, कांग्रेस और राजद द्वारा दिये जा रहे धरना (UPA Protest in Front of Raj Bhavan Ranchi) के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो भाजपा कार्यकर्ताओं को पटक पटक मारो. इसी तरह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के उपर टिप्पणी करते हुए कहा कि टांग अड़ाने वालों की टांगे तोड़कर रख देंगे.