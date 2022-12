रांची: राजधानी रांची में सब्जियों के दाम फिलहाल काफी कम हो गए हैं. जिस वजह से आम लोग अपनी थालियों में सब्जियों का स्वाद चखते नज़र आ रहे हैं(reduction in prices of vegetables in ranchi). सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि हरी सब्जियों के दाम कम होने से लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जी खरीद पा रहे हैं.



सब्जियां रांची के ग्रामीण इलाकों या आसपास के जिलों से बाजार में आ रही हैं. वो सभी सब्जियां काफी सस्ती दरों पर मिल रही है. वहीं बाहर से आने वाले सब्जियों की संख्या काफी कम है. त्योहारों और पर्वों के समय में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, लेकिन नवंबर माह में ठंड के आगमन के बाद सब्जियों के दाम में काफी कमी आई है. जिसके बाद लोग अपने मन मुताबिक सब्जी खरीद पा रहे हैं.





रांची में सब्जी के दाम (रुपए प्रति किलो) आलू 20-25 प्याज 20-25 शिमला मिर्च 50 मिर्च 40 गोभी 20-30 प्रति पीस कटहल 70-80 मटर 70-80 भिंडी 50 परवल 20-30 धनिया 20 बंधा गोभी 20-25 मूली 10-20 टमाटर 10-20