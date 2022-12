रांचीः रांची के कांके थाना क्षेत्र में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर लिया (Police Inaugurated The Murder Case Of Woman) है. महिला का हत्यारा उसका प्रेमी ही निकला है. मामले में महिला के प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

ये भी पढे़ं-रांची के होटल में पिता-पुत्र की गला रेतकर हत्या, सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध

19 दिसंबर को हुई थी महिला की हत्याः रांची के कांके थाना क्षेत्र में 19 दिसंबर की सुबह एक महिला का शव बरामद किया गया (Murder Case Of Woman In Kanke) था. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई.

पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का किया खुलासाः मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और जांच में जुट गई. हत्या के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. सुनील महिला का प्रेमी बताया जा रहा है.

अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर के शक में महिला की हत्याः आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि महिला की हत्या इसलिए कर दिया, क्योंकि उसे शक था कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा (Woman Was Murdered On Suspicion Of Other Affair) है. आक्रोश में आकर प्रेमी ने कांके थाना क्षेत्र के रैंडो-पतरातु रोड में ले जाकर महिला की पीट-पीट कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.

अक्सर होता था महिला का आरोपी के साथ विवादः पुलिस की जांच में जानकारी मिली है कि आरोपी का मृतक महिला के साथ पहले भी कई बार विवाद हो हुआ था. अक्सर दोनों में मारपीट होती थी. क्योंकि मृतक महिला के प्रेमी आरोपी सुनील कुमार को शक था कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा है.

रैंडो-पतरातु रोड ले जाकर महिला को उतारा था मौत के घाटः घटना के दिन आरोपी सुनील महिला को अपनी स्कूटी में बैठा कर कांके थाना क्षेत्र के रैंडो-पतरातु रोड ले गया था. जहां उसकी हत्या कर दी गई थी. गिरफ्तार आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए कपड़े, मोबाइल फोन सहित मृतक महिला का मोबाइल और बैग बरामद किया गया है.

कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने स्वीकारा गुनाहः इस संबंध में रांची के एसपी नौशाद आलम ने कहा कि राजधानी में लव अफेयर के चक्कर में पहले भी कई हत्याएं हो चुकी है. इस वजह से पुलिस ने मृतक महिला के प्रेमी पर ही शक जाहिर की थी. कड़ी पूछताछ के आधार पर हत्याकांड का खुलासा हो सका है.