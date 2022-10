रांची: झारखंड में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला जिला के मांडर थाना क्षेत्र (Mandar police station area Of Ranchi) के टांगरबसुली ईटकी सड़क पर तीनसिमानी जंगल के समीप सीएसपी संचालक मदन कुमार महतो से तीन अज्ञात लुटेरों ने हथियार का भय दिखाकर तीन लाख से अधिक और मोबाइल लूट (Loot from CSP operator in Ranchi) लिया है.

यह भी पढ़ें: गिरिडीह: पिस्टल के बल पर व्यवसायी से 3 लाख रुपये की लूट, आरोपी फरार

क्या है पूरा मामला: मदन कुमार महतो टांगरबसली स्थित भारतीय स्टेट बैंक से रुपए निकाल कर स्कूटी से अपने घर झिझंरी गांव आ रहे थे. जहां सीएसपी चलाते हैं, वहीं जा रहे थे. इस दौरान सुनसान झिझरी जंगल से अचानक तीन अज्ञात लुटेरे सड़क पर आए और हथियार का भय दिखाकर स्कूटी रुकवाई, साथ ही अपराधियों ने सीएसपी संचालक को जान से मारने की धमकी भी दी. स्कूटी रुकते ही लुटेरों ने बैग में रखें 3,80,000 नगद और मोबाइल लूट कर फरार हो गए.

जांच में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही मांडर थाना क्षेत्र की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने इस दौरान सीएसपी संचालक से पूछताछ भी की. संचालक से मिले सुराग के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है. सीएसपी संचालक ने बताया कि उसपर हथियार तान दिया गया. जिसके बाद उसने पैसा दे दिये. फिर अपराधियों ने मोबाइल भी छीन लिया और बाइक की चाबी भी ले ली. मांडर पुलिस घटना को लेकर छानबीन कर रही है. वहीं अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है.