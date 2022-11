रांची: राजधानी रांची के ईडी कार्यालय में गुरुवार को पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई है (Heavy forces deployed for ED office security ). ईडी के द्वारा पिछले कई दिनों से हो रही कार्रवाई में कई बड़े कारोबारी और राजनीतिक चेहरे सामने आए हैं. जिसको लेकर ईडी के पदाधिकारियों ने अंदेशा जताया था कि कार्रवाई के दौरान राजनीति शख्सियत से पूछताछ के दौरान कार्यकर्ता या समर्थकों के द्वारा विरोध किया जा सकता है. इसी को लेकर ईडी के पदाधिकारियों ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय को पत्र भेज कर सुरक्षा की मांग की थी. जिसके बाद आज भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई है.

झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन मिला है. ईडी ने सीएम को 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. हालांकि सीएम 3 नवंबर को ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे (CM Hemant Soren will not appear in ED Office). जानकारी के अनुसार सीएम मामले को लेकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं. ईडी ने दिन के 11.30 बजे सीएम को हाजिर होने का समन दिया था. सोमवार रात को सीएम हाउस में ईडी ने समन रिसीव कराया था. मुख्यमंत्री सचिवालय ने सीएम के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि 3 नवंबर को सीएम छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे. ऐसे में ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थिति को लेकर संशय है. हालांकि, ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, सीएम की तरफ से एजेंसी को कोई पत्राचार नहीं किया गया है. पत्र के जरिए वक्त की मांग भी सीएम के द्वारा नहीं की गयी है. ऐसे में एजेंसी सीएम के आने का इंतजार करेगी.

जानकारी देते संवाददाता हितेष

वहीं, खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन मिलने के बाद झामुमो संगठन के द्वारा कार्यकर्ताओं का जुटान किया जा सकता है. एजेंसी को मंगलवार को सूचना मिली थी कि मोरहाबादी या हरमू में कार्यकर्ताओं का जुटान हो सकता है. कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन को लेकर एजेंसी ने अलर्ट भी जारी किया है. खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक, हरमू रोड, भाजपा कार्यालय, ईडी आफिस के बाहर प्रदर्शन हो सकते हैं. इसी को देखते हुए ईडी ऑफिस की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं.