पटना: बिहार में जल्द ही 44 हजार पुलिसकर्मियों की बहाली (44 thousand police recruitment soon in Bihar) होने वाली है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया (Bihar Police New Vacancy 2022) को तेज करने का निर्देश दिया है. बिहार में फिलहाल पुलिस बल की क्षमता 91 हजार की है. यानी बिहार की आबादी के अनुपात में प्रत्येक 1 लाख लोगों को 115 पुलिसकर्मी हैं.

जल्द बहाली का निर्देश : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 1.52 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का लक्ष्य रखा गया था. इसमें से बचे 44 हज़ार पदों की रिक्तियों को जल्दी भर लिया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों से जल्द बहाली का निर्देश दिया.

हर थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी रखें : मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी देश के अलग-अलग राज्यों में 1 लाख की आबादी पर 115 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की संख्या है जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में भी इसे बढ़ाकर 160 से 170 करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की बहाली के साथ ही प्रशिक्षण का काम भी समय सीमा के अन्दर पूरा हो. हर थाने में महिला पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को भी पदस्थापित रखें.

नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2010 में देश में एक लाख की आबादी पर 115 पुलिसकर्मी थे, बिहार में यह संख्या कम थी. उसके अनुसार 1 लाख 52 हजार 232 और पुलिसकर्मियों की आवश्यकता थी. उन्होंने कहा कि हमने बहाली के काम में तेजी लाकर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बिहार में अब तक 1 लाख 8 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली हो चुकी है.