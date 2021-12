रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहचत 956 पदों पर भर्ती (Bumper Vacancy in Jharkhand) के लिए विज्ञापन निकाला है, इसके लिए 15 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे अभ्यर्थी 14 फरवरी की रात तक फार्म जमा कर सकते हैं.

विज्ञापन मुताबिक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (Recruitment on post of Assistant Branch Officer) के 384, कनीय सचिवालय सहायक (Recruitment on post of Junior Secretariat Assistant) के 322, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (Recruitment on post of Block Supply Officer) के 245 और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पदों पर भर्ती ली जाएगी. इन पदों के लिए अभ्यर्थी जेएसएससी की वेबसाइट (jssc.nic.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए 15 जनवरी 2022 से 14 फरवरी तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे. इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक अगस्त 2021 का कट ऑफ डेट रखा गया है.

ये भी पढ़ें- UPSSSC Recruitment 2021 : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें सबकुछ

आपको मैट्रिक और इंटर स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी कर दी गयी है. अंगिका, भोजपुरी और मगही को सरकार द्वारा आखिरकार मान्यता दे दी गयी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को स्थान मिला है. जबकि दूसरी राजभाषा के रूप में पिछली सरकार में मान्यता पा चुकी मैथिली को शामिल नहीं किया गया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गुरुवार को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जिलावार जारी की गयी है.

सरकार के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकण अहर्त्ता धारा पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली-2021 का गठन किया गया था.

इसके तहत क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में जिला स्तरीय पदों के लिए जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची कार्मिक, प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा अलग से जारी किया जाना था. जिसके बाद काफी विचारोंपरांत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को जिलावार चिन्हित किया गया है. इसके तहत जनजातीय भाषा में संथाली, कुडुख, खड़िया, मुंडारी, हो, असुर, बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज, माल्तो एवं क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगनिया, बंगला, अंगिका, कुरमाली, मगही, उड़िया, खोरठा, भोजपुरी भाषा शामिल हैं.