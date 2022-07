रांची: झारखंड में कोरोना (Corona in Jharkhand) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार, 30 जून को 5275 सैंपल की जांच में 51 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. हालांकि इस दौरान 27 कोरोना संक्रमित रिकवर भी हुए हैं. जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या (Active Corona Cases in Jharkhand) बढ़कर 308 हो गई है.

कहां कितने एक्टिव केस: गुरुवार, 30 जून को सबसे ज्यादा यानी 23 नए संक्रमित रांची में मिले हैं. इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 10, देवघर में 9, बोकारो में 3, रामगढ़ में 2 और धनबाद, गुमला, खूंटी और कोडरमा में 1-1 नए कोरोना केस मिले हैं. वहीं गुरुवार को कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों में रांची में 16, देवघर में 6 और पूर्वी सिंहभूम में 5 लोग शामिल हैं. राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 308 है. अभी राज्य के 16 जिलों, रांची में 126, देवघर में 67, पूर्वी सिंहभूम में 51, हजारीबाग में 20, बोकारो में 12, धनबाद में 7, गुमला और रामगढ़ में 5-5, कोडरमा में 4, खूंटी में 3, पलामू और पश्चिमी सिंघभूम में 2-2, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा में 1-1 संक्रमित मरीज हैं.



राज्य में अब तक हुए कोरोना टेस्ट: झारखंड में अभी तक 2 करोड़ 21 लाख 49 हजार 906 सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए गए हैं, जिसमें 2 करोड़ 21 लाख 48 हजार 754 सैंपल की जांच हुई है. अब तक हुई जांच में 4 लाख 35 हजार 909 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं. इनमें से 4 लाख 30 हजार 281 कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए. वहीं इस जानलेवा वायरस से अब तक 5320 लोगों की मौत (Death due to corona in Jharkhand) हुई है.





कोरोना इंडिकेटर्स में झारखंड: कोरोना इंडिकेटर्स के अनुसार झारखंड में 7 डेज ग्रोथ रेट 0.01 फीसदी और 7 डेज डबलिंग 11613 से घटकर 8132 दिनों का हो गया है. वहीं, झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट (Corona Recovery Rate in Jharkhand) 98.71 फीसदी से घटकर 98.70 फीसदी हो गया है. जबकि मोर्टेलिटी रेट 1.22 फीसदी बना हुआ है. झारखंड में हर दिन तेजी से बढ़ रहा कोरोना केस चिंता का विषय है.