पलामू: वर्ष 2023 की पहली रात रविवार को चोरों ने हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय में लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया (Theft In Hussainabad Block Office In Palamu) है. चोरों ने बारी-बारी से अलग-अलग कमरे में प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. चोरों ने आधार कार्यालय कक्ष से एक लैपटॉप और 1005 मॉडल के दो प्रिंटर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यालय कक्ष से 1005 मॉडल का एक प्रिंटर के अलावा पीएम आवास के को-ऑर्डिनेटर के कार्यालय कक्ष से एक प्रिंटर की चोरी की है.

कार्यालय पहुंचने पर कर्मियों को मामले का पता चलाः जब सोमवार को कर्मी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई. जिसके बाद आधार केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर सोनी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कंप्यूटर ऑपरेटर काली शर्मा ने पुलिस को मामले की जानकारी (Theft Of Printer And Laptop From Block Office) दी. सूचना मिलने पर पुलिस कार्यालय पहुंची और जांच शुरू कर दी है. इस दौरान पुलिस कर्मी अंचल कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों की भी जांच कर रहे हैं. चोरों ने कार्यालय के सभी दरवाजे का ताला तोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है.

पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर जांच में जुटीः इस संबंध में थाना प्रभारी सौरव कुमार ने घटना स्थल पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी है. थाना प्रभारी प्रखंड कार्यालय में लगे सीसीटीवी खंगालने में जुटे हैं. समाचार लिखे जाने तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था. थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. चोरों का जल्द पता लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं प्रखंड कार्यालय में चोरी होने से परिसर में रहने वाले कर्मचारियों में दहशत है.

हुसैनाबाद में चोरी की वारदातें बढ़ींः बताते चलें कि इन दिनों हुसैनाबद प्रखंड क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ गईं हैं. तीन माह पहले हुसैनाबाद के लमार गांव में चोरी हुई थी. जिसमें चोरों ने लमार गांव के एक घर से नगदी और जेवर समेत लाखों रुपए की संपत्ति की चोरी की थी. वहीं चौखंडी गांव के घर में चोरी का प्रयास विफल हो गया था. चोरों की आहट सुनकर घर की महिल जग गई थी. चोरों को देखकर वह शोर मचाने लगी, जिसके बाद चोरों ने पिटाई कर महिला को घायल कर दिया और भाग खड़े हुए.