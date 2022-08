पलामूः देशभर में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन (Congress nationwide protest) हो रहा है. जिसमें पलामू जिला कांग्रेस ने भी पलामू में विरोध प्रदर्शन (Congress Protest in Palamu) किया. केंद्र की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन (protest against unemployment and inflation) कर रहे 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पलामू समाहरणालय से सभी को हिरासत में लेने के बाद टाउन थाना में रखा गया है.

देशव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन के लिए समाहरणालय (Congress leaders and workers protest) पहुंचे. समाहरणालय पहुंचने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. इस नारेबाजी के दौरान सदर एसडीएम राजेश कुमार शाह और टाउन थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस बल ने एक सौ से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता-कार्यकर्ता जुलूस के साथ में पलामू समाहरणालय पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार महंगाई और जीएसटी के मामले में चुप है. देश में बेतहाशा महंगाई के वृद्धि हो गई है, जिस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है.

धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिट्टू पाठक में संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ देश में महंगाई बढ़ गई है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर कार्रवाई कर रही है. जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार का कोई वास्ता नहीं है, वह विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने में लगी है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रभारी भीम सिंह समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे.