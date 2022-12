लोहरदगा: जिला में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ पुलिस के अभियान में फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है (Operation against Naxalites in Lohardaga). पुलिस ने इस अभियान के दौरान नक्सलियों को बड़ा झटका दिया है. बगड़ू थाना क्षेत्र के जंगलों में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने नक्सलियों का हथियार बरामद कर बड़ी सफलता प्राप्त की है. पिछले दो दिनों में 200 बारूदी सुरंग के साथ साथ हथियार और कारतूस जब्त किए हैं (Naxalite weapons recovered in Lohardaga).

इसे भी पढ़ें- लोहरदगा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश विफल, बगडू जंगल से 200 आईडी बम बरामद





हाईटेक हथियार और कारतूस बरामदः नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ अभियान में पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के साथ मुठभेड़ में गुरुवार की सुबह पकड़े गए भाकपा माओवादी के दो लाख रुपये के इनामी एरिया कमांडर गोविंद बिरिजिया की निशानदेही पर अत्याधुनिक हथियार एवं गोली का जखीरा बरामद किया गया है. जिला के बगड़ू थाना के कोरगो जंगल में विगत गुरुवार को जिला पुलिस बल सैट जवानों और सीआरपीएफ 158 बटालियन द्वारा भाकपा माओवादी के शीर्ष नक्सली 15 लाख के इनामी रवींद्र गंझू के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई थी (Encounter with Naxalites in Lohardaga). जिसमें भाकपा माओवादी का पांच लाख का इनामी सब जोनल कमांडर चंद्रभान पाहन मारा गया था. जबकि एरिया कमांडर गोविंद बिरिजिया पकड़ा गया था.

बरामद हथियार के साथ सुरक्षा बल के जवान

इस एनकाउंटर के बाद लोहरदगा एसपी आर राम कुमार और एएसपी अभियान दीपक पांडे के नेतृत्व में पुलिस की टीम गोविंद गिरिजिया को लेकर जंगलों में सर्च आपरेशन चला रही थी. जिसके बाद पुलिस की टीम को गोविंद बिरिजिया की निशानदेही पर कोरगो जंगल में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों के साथ गोली का जखीरा बरामद किया गया. सर्च अभियान में सुरक्षाबलों द्वारा एक इंसास राइफल, एक एसएलआर राइफल, दो 303 राइफल, एक सेमी ऑटोमैटिक राइफल एवं 500 से अधिक गोलियां बरामद की गई हैं. नक्सलियों द्वारा बगड़ू के जंगलों में छिपाकर रखे गये हथियारों की बरामदगी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. लोहरदगा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने हथियार और गोलियां बरामद की है. इन जंगलों में पुलिस ने अभी भी सर्च ऑपरेशन को जारी रखा है.