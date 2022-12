कोडरमा: नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को लेकर कोडरमा पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा (Campaign Against Drug Addiction In Koderma)है. इस अभियान के तहत सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि न सिर्फ नशा का कारोबार रुक सके, बल्कि नशामुक्त समाज का सपना भी साकार हो सके.

स्कूली बच्चों की मदद से चलाया जाएगा अभियानः जिंदगी को हां नशा को ना के नारे के साथ कोडरमा पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत उन इलाकों को चिह्नित किया गया है जिन इलाकों से बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होता रहा है या फिर उन इलाकों में जहां लोग नशे के आदि हो चुके हैं. ऐसे इलाकों में नशा मुक्ति के लिए स्कूली बच्चों की भी मदद ली जा रही है.

गझंड़ी और बेंदी इलाके से अभियान की हुई शुरुआतः इस संबंध में कोडरमा के पुलिस निरीक्षक रामनारायण ठाकुर ने कहा कि गझंड़ी और बेंदी इलाके से इस अभियान की शुरुआत की गई है. गझंड़ी के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आयोजित प्रार्थना सभा में बच्चों को नशा मुक्ति अभियान के बारे में बताया गया और उनसे इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील भी की (Campaign Against Drug With Help Of School Children) गई. बच्चों ने भी माना कि नशा से न सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी खतरे में पड़ती है, बल्कि नशे से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है. ऐसे में स्कूली बच्चे भी नशा मुक्त समाज के इस अभियान में कोडरमा पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे.

जन जागरुकता से नशा मुक्ति अभियान होगा सफलः बताते चलें कि कोडरमा का गझंडी और बेंदी इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा है. इसी रास्ते बिहार की सीमा भी जंगलों से सटती है. ऐसे में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होने की सूचना पुलिस को मिलती रहती है और लगातार पुलिस की छापेमारी के दौरान ऐसे नशे के कारोबारियों को पकड़ा भी जाता है. लेकिन सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई से ही नहीं, बल्कि जन जागरुकता से नशा मुक्ति अभियान को साकार बनाया जा सकता है. ऐसे में इस अभियान से अब इन इलाकों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे भी जुड़ गए हैं.

बच्चों ने ली नशा मुक्त समाज बनाने की शपथः नशा मुक्ति जन जागरुकता अभियान के तहत मौके पर मौजूद बच्चों ने भी नशा मुक्त समाज में अपनी भागीदारी निभाने की शपथ ली. साथ ही बच्चों ने इस अभियान के तहत पहले अपने परिवार को और उसके बाद अपने और अपने गांव-समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जागरूक करने का संकल्प लिया.