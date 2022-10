गिरिडीह: बिहार में शराब पर प्रतिबंध (Liquor ban in Bihar) ने झारखंड से शराब तस्करी का गोरखधंधा बढ़ा दिया है. आए दिन अवैध रूप से शराब झारखंड से बिहार ले जाने का खुलासा हो रहा है(liquor smuggling from Jharkhand to bihar). इसी कड़ी में पुलिस ने एक वैन में लदी 34 पेटी अवैध शराब बरामद कर एक बार फिर उसका खुलासा किया है. बगोदर पुलिस ने वैन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है. वहीं वाहन भी जब्त कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम दामोदर यादव बताया जा रहा है जो बगोदरडीह का रहने वाला है. मंगलवार को आरोपी को गिरिडीह जेल भेज दिया गया.

पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक, पूछताछ में पकड़े गए युवक ने बताया है कि पकड़ी गई शराब अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही थी. दामोदर सिंह ने बताया कि वैन में शराब लादकर बोकारो से बगोदर- सरिया के रास्ते बिहार ले जाया जाना था. इधर, पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई. सूचना पर सोमवार रात पुलिस ने सरिया रोड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान शराब लदी वैन आई और पुलिस को देखकर ड्राइवर गाड़ी को रोड किनारे खड़ा कर भागने लगा. लेकिन जवानों ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया.

इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए चालक ने पूछताछ में बताया है कि मैजिक में 34 पेटी शराब लदी थी. उसने बताया है कि बगोदरडीह के ही रहने वाले आदित्य यादव ने बोकारो में शराब लदवाकर मैजिक से बगोदर- सरिया के रास्ते होकर बिहार ले जाने के लिए कहा था. पुलिस ने चालक से पेपर मांगा तो वह दे नहीं पाया. पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि छापेमारी दल का नेतृत्व वे खुद कर रहे थे जबकि थाना प्रभारी नीतीश कुमार, सअनि अनिल उरांव, सुभाष ठाकुर, राजीव रंजन देव आदि शामिल थे.