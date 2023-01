जमशेदपुर: चेन्नइयन एफसी ने शनिवार को हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) 2022-23 के मैचवीक 14 मुकाबले में दो गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मेजबान जमशेदपुर एफसी को 2-2 के ड्रॉ पर रोक (Match Draw Between Chennaiyin FC And Jamshedpur FC) दिया. जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में चेन्नइयन एफसी के लेफ्ट-बैक आकाश सांगवान को मजबूत डिफेंडिंग और बाएं छोर से अटैकिंग प्रभाव और बराबरी के गोल में सहायता प्रदान करने लिए हीरो ऑफ द मैच घोषित किया गया है. इस ड्रॉ के बाद मुख्य कोच थॉमस ब्रैडरिक के मरीना मचान्स सातवें स्थान पर बने हुए हैं. चेन्नइयन एफसी के 12 मैचों में चार जीत, तीन ड्रा और पांच हार से 15 अंक हो गए हैं. वहीं, इस परिणाम के बाद मुख्य कोच ऐडी बूथ्रॉयड के रेड माइनर्स 10वें स्थान पर बने हुए हैं.वहीं जमशेदपुर एफसी के 13 मैचों में एक जीत, तीन ड्रॉ और नौ हार से छह अंक हो गए हैं.

17वें मिनट में जमशेदपुर एफसी की ओर से पहला गोलः मैच का पहला गोल (First Goal Of The Match)17वें मिनट में आया, जब ऋत्विक दास ने जमशेदपुर एफसी को शुरुआती बढ़त दिलाते हुए स्कोर 1-0 कर दिया. अटैकिंग थर्ड पर डेनियल चीमा चुक्वु और राफेल क्रिवेलारो के बीच वन टच पासिंग से हमला बना. राफेल से बॉक्स के अंदर थ्रू-पास लेने के बाद ऋत्विक ने दूसरे टच पर दाहिने पैर से गेंद को दूसरे पोस्ट दिशा दिखाकर गोल लाइन के पार पहुंचा दिया. जबकि चेन्नइयन के गोलकीपर सामिक मित्रा आगे जरूर आए, लेकिन गेंद उनके बायीं तरफ से निकल गई.

56वें मिनट में जमशेदपुर एफसी की ओर से दूसरा गोलः 56वें मिनट में ऋत्विक दास ने अपना दूसरा गोल कर के जमशेदपुर एफसी की बढ़त को 2-0 कर दिया. बाएं फ्लैंक पर बने हमले में अटैकिंग थर्ड पर रिकी से थ्रू-पास लेने के बाद ऋत्विक ने बॉक्स के अंदर घुसे और चेन्नइयन के राइट-बैक अजित कुमार और कप्तान अनिरुद्ध थापा को छकाया. इसके बाद उन्होंने सेंटर-बैक फलोऊ डिआग्ने के आगे से राइट फुटर शॉट लगाकर गेंद को सेकेंड पोस्ट की तरफ गोल जाल में उलझा (Football Tournament In Jamshedpur)दिया.

60 में मिनट में चेन्नइयन एफसी की ओर से गोलः 60वें मिनट में विंसी बैरेटो ने गोल करके चेन्नइयन एफसी को राहत पहुंचाते हुए स्कोर 1-2 कर दिया. बायीं तरफ से बॉक्स के ठीक बाहर से आकाश सांगवान का क्रॉस ब्लॉक होने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुआ और फिर जितेश्वर सिंह का शॉट भी ब्लॉक होने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट होकर विंसी तक पहुंची. विंसी ने बॉक्स के बीचोंबीच से एक टर्न से गेंद को नियंत्रित करने के बाद राइट फुटर शॉट फॉर पोस्ट की तरफ लगाकर गोल कर दिया. जबकि जमशेदपुर एफसी के गोलकीपर विशाल यादव अपने बायीं तरफ डाइव लगाने के बावजूद बचाव करने में विफल रहे.

68वें मिनट में चेन्नइयन एफसी की ओर से गोल के बाद मैच बराबरी परः 68वें मिनट में क्रोएशियन स्ट्राइकर पेटार स्लीस्कोविक ने गोल कर के चेन्नइयन एफसी को 2-2 की बराबरी दिला दी. हाफ लाइन से सेनेगल के सेंटर-बैक फलोऊ डिआग्ने के क्रॉस फील्ड पास लेने के बाद आकाश सांगवान बायीं तरफ से नपा-तुला क्रॉस डाला, जिसे स्लीस्कोविक ने दाहिने पैर से सेकेंड पोस्ट की दिशा दिखा कर अपना काम पूरा किया. जबकि गोलकीपर विशाल यादव के पास कोई मौका नहीं था.

पहले हाफ में पिछड़ रही थी चेन्नइयन एफसीः पहले हाफ में बेहतर फुटबॉल खेलने के बावजूद चेन्नइयन एफसी ऋत्विक दास के गोल के कारण पिछड़ी हुई थी. पूरे हाफ में चेन्नइयन ने बेहतरीन तालमेल का नजारा पेश किया और लगातार हाई-प्रेसिंग से जमशेदपुर की डिफेंस दबाव में भी, लेकिन गोल नहीं आया. खेल ज्यादातर समय जमशेदपुर के हाफ में चलता रहा, जिसका इशारा चेन्नइयन के गेंद पर 61 फीसदी कब्जे से पता चलता है.चेन्नइयन की ओर से 11 शॉट लगे और दो टारगेट पर थे. वहीं, जमशेदपुर के लिए गेंद को अपने हाफ से निकालने में बार-बार परेशानी हुई, लेकिन रेड माइनर्स के लिए डेनियल चीमा चुक्वु और राफेल क्रिवेलारो ने आपसी तालमेल से एक मौका बनाया, जिस पर ऋत्विक ने गोल बनाया.

चेन्नइयन एफसी अब तक पांच मैच जीत चुकी हैः यह दोनों टीमों के बीच हीरो आईएसएल (Hero Indian Super League) में 12वां मुकाबला था और आज चौथी बार ड्रॉ खेला गया. चेन्नइयन एफसी ने पांच जीत मैच जीते हैं, जबकि जमशेदपुर ने तीन जीते हैं. आज के ड्रॉ के बाद दोनों टीमों के बीच भिड़ंत में पलड़ा चेन्नइयन का भारी रहा. क्योंकि नवम्बर में खेले पहले चरण के मैच में चेन्नइयन एफसी ने रेड माइनर्स पर 3-1 से जीत हासिल की थी.