बोकारो: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भेजे गए एक पत्र (Jyotiraditya Scindia letter on bokaro airport) ने बोकारो एयरपोर्ट से इस साल हवाई सेवा शुरू पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. पत्र में बताया गया है कि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई) और सेल-बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल-बीएसएल) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पिछले साल ही समाप्त हो गया है (AAI And Bokaro Airport MOU Ended Last Year). इसके लिए पुनः एमओयू की प्रक्रिया जारी है. एमओयू के पुनः स्थापित होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी. हालांकि एएआई के आला अधिकारी कह रहे है कि एमओयू खत्म होने से एयरपोर्ट के विस्तार के काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, काम जारी है और प्रक्रिया भी चालू है.

केंद्रीय मंत्री के पत्र ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए है. बताया जा रहा है कि एमओयू मार्च, 2021 में समाप्त हो गया था. इसके बावजूद कुछ महीनों पहले ही देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन में प्रधानमत्रीं नरेंद्र मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोकारो में जल्द हवाई सेवा शुरू होने की घोषणा की थी. पिछले महीने धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से दिल्ली में जाकर मिले थे और बताया था कि एयरपोर्ट से हवाई उड़ान जल्द चालू होगी. उन्होंने भी एमओयू खत्म होने की कोई बात नहीं बताई थी. इस साल 2022 में ही बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने भी विधानसभा में एयरपोर्ट जल्द चालू करने को लेकर आवाज उठाई थी. विधायक बीएसएल, जिला प्रसाशन, वन विभाग और एएआई के अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई थी, पर एमओयू खत्म होने पर कोई चर्चा नहीं हुई थी.

क्या इस साल हवाई उड़ान होगी शुरू?: नागरिकों के बीच यही मैसेज दिया जाता रहा कि एयरपोर्ट से हवाई उड़ान जल्द चालू होगी और अब जब लोग आस लगाए बैठे हैं. ऐसे समय में केंद्रीय मंत्री के भेज गए पत्र में यह इंगित होना की एमओयू खत्म हो चुका है, ये चौंकाने वाला है. नागरिकों के बीच इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया है. लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब जब तक एमओयू फिर से नहीं हो जाता तब तक बोकारो एयरपोर्ट में आगे की कारवाई ठप रहेगी? क्या इस साल हवाई सेवा नहीं शुरू होगी?

एक साल बाद शुरू हुई लाइसेंस की प्रक्रिया: एमओयू समाप्त होने के करीब एक साल बाद बीएसएल प्रबंधन ने डीजीसीए से एरोड्रम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया. डीजीसीए ने जून में उसी भेजे गए आवेदन के आधार पर कुछ डाक्यूमेंट्स, मैप और अन्य कागजात मांगे. जिसका जवाब आज तक बीएसएल द्वारा नहीं भेजा जा सका है. जब एएआई उन कागजातों को बीएसएल को देगा तब वह डीजीसीए को भेजा जायेगा. बताया जा रहा है कि अब पेड़ एएआई कटवाएगा. डीजीसीए के टीम के विजिट के पहले पेड़ हट जायेंगे. एएआई के अनुसार पेड़ हटाना अब कोई मुद्दा नहीं है.



जानिए, क्या लिखा है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने पत्र में- 'मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बोकारो हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) द्वारा संचालित किया जाता है. भारतीय विमानपतन प्राधिकरण और सेल के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार बोकारो हवाई अड्डे पर एटीआर- 72 प्रकार के विमानों का वीएफआर (Visual Flight Rules) के तहत संचालन के लिए आरसीएस, उड़ान (UDAN)- 2 के अंतर्गत बोकारो हवाई अड्डे का विकास कार्य किया जा रहा था. लेकिन उक्त एमओयू मार्च 2021 में समाप्त हो गया था. मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 1772 पेड़ों को काटने का आग्रह बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से किया गया था. जिसे बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा खारिज कर दिया गया है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) व सेल (SAIL) के बीच एमओयू पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है. एमओयू के पुनः स्थापित होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी. नागर विमानन मंत्रालय (MOCA) झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में हवाई यातायात को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रतिबद्ध है'.