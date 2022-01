पटनाः बिहार में कोरोना वायरस बेलगाम (Corona Cases Increased in Bihar) होता जा रहा है. बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं. ताजा मामलों में पटना में सबसे ज्यादा 142 मामले और दूसरे नंबर पर गया जिले से 110 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं. नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. 194 सीनियर-जूनियर डॉक्टरों का आरटीपीसीआर टेस्ट (RTPCR Test Of Doctors in NMCH) कराया गया था. जिसमें 84 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए. इसके साथ ही पूरे बिहार में कोरोना कहर बरपा रहा है.

बिहार में कोरोना

बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक औरंगाबाद-बांका में चार, बेगूसराय में एक, भागलपुर में तीन, भोजपुर और दरभंगा में दो, गोपालगंज और कैमूर में एक, जमुई में 6, जहानाबाद में 13, खगड़िया में 6, किशनगंज में 1, लखीसराय में 7, मधुबनी में 2, मुंगर में 13, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा और नवादा में दो-दो, पूर्णिया में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 4, सारण में तीन, सीतामढ़ी में 1, सिवान में दो, सुपौल में एक, वैशाली में तीन, पश्चिम चंपारण में 2 और दो लोग अन्य राज्यों में लिए गए सैंपल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

मुजफ्फरपुर में एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. 2 दिन पहले इस अधिकारी ने स्मार्ट सिटी की एक बैठक की थी, जिसमें नगर निगम के सारे बड़े अधिकारी और मेयर शामिल थे. अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब नगर निगम के सभी कर्मियों का रैंडम कोरोना टेस्ट कराया जाएगा. फिलहाल अभी सभी को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है. मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ विनय कुमार शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 27 कोरोना संक्रमित हैं, जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट जल्द ही कराया जाएगा. फिलहाल अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही निगम कर्मी दहशत में हैं.

एम्स में डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव

एम्स पटना के दो डॉक्टरों भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. अधिकारियों ने इनके सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेज दिया है. इस बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग ने पटना में आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं. पाटलिपुत्र अशोका होटल में 152 बेड, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 112 बेड, मित्तन घाट में 25 बेड और कंगन घाट में 200 बेड उपलब्ध हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि पटना में हर दिन 63 केंद्रों पर 6000 आरटी-पीसीआर परीक्षण किए जाते हैं. संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन को राज्य में परीक्षण और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा गया है.

सासाराम सदर अस्पताल में कोरोना

सासाराम सदर अस्पताल के एक चिकित्सक भी रविवार को कोराना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया गया है. सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है. जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर तैनात एक चिकित्सक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. उपाधीक्षक डॉक्टर भगवान सिंह ने बताया कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का एंटीजेन टेस्ट पॉजिटिव आया है. अब उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा. उनके संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है. ट्रॉमा सेंटर के साथ ही सदर अस्पताल को सैनेटाइज किया जा रहा है. यहां भर्ती मरीजों का भी कोरोना टेस्ट होगा.

