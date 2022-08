जमशेदपुर: चार दिवसीय झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल (Jharkhand science film festival) की शुरुआत आज (17 अगस्त 2022) से कोल्हान में होने जा रही है. इसके तहत जमशेदपुर, चाईबासा, पटमदा और चांडिल में 17 से 20 अगस्त तक विभिन्न फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी.

कई फिल्मों की स्क्रीनिंग: साइंस फॉर सोसायटी, झारखंड एवं करीम सिटी कॉलेज (Karim City College) मास कम्यूनिकेशन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है. उद्घाटन कार्यक्रम करीम सिटी कॉलेज के आडिटोरियम में होगा. इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद 4 दिनों तक कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी.

फिल्म झरिया का होगा प्रदर्शन: साइंस फिल्म फेस्टिवल में बीजू टोप्पो की फिल्म 'झरिया' का प्रदर्शन होगा. इस फिल्म में गांवों में जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है. बता दें कि बीजू टोप्पो तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं. इसके अलावे गरिमा टोपनो निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म The lady of iron will की भी स्क्रीनिंग होगी,

लोहरदगा में हुआ था पहला फेस्टिवल: बता दें कि झारखंड में पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल लोहरदगा में 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया गया था. झारखंड में वैज्ञानिक जागरूकता जन संवाद और जन विज्ञान अभियान के विकास के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. पहले चरण में राज्य के सभी कमिश्नरी में एक-एक फिल्म फेस्टिवल के आयोजन का निर्णय लिया गया है जिसे बाद में क्रमश: जिला और गांव स्तर पर ले जाने की योजना है.