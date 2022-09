देवघर: जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के मथुरापुर स्टेशन के पास आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है (Three people died in Deoghar due to lightning). वहीं, दो अन्य लोग झुलस गए हैं. हादसे के बाद सभी को देवघर सदर अस्पताल भेजा गया. जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, जसीडीह थाना क्षेत्र के मथुरापुर स्टेशन के पास किसान हाट में दुकान लगाने पहुंचे थे इसी दौरान बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए सभी एक पेड़ के नीचे बैठे थे. इसी दौरान वज्रपात हुआ जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि दो अन्य झुलस गए. हादसे के बाद घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया. मृतकों में अहमद शेख, कारू मियां और लक्ष्मण मंडल शामिल हैं.

झारखंड में वज्रपात से हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है. इसे देखते हुए राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के अभियान निदेशक डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों, जिला अस्पतालों के उपाधीक्षक के लिए दिशा निर्देश (guidelines regarding prevention of lightning) भी जारी किया है. इस दिशा निर्देश में लिखा है कि विभिन्न जिलों से वज्रपात की घटना की वजह से मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है. राज्य में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से होने वाले climate sensitive disease से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है. इसी क्रम में जनसमुदाय में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए इन निर्देशों (NHM campaign director issued guidelines) का पालन करें. NHM निदेशक के भेजे पत्र में, वज्रपात कैसे हमें प्रभावित कर सकता है, इसमें डायरेक्ट स्ट्राइक, संपर्क चोट, साइड फ्लैश, ग्राउंड करंट, स्ट्रीमर और धमाके से चोट की संभावना जताई गई है और लोगों से अपील की वह भी सावधानी से बरतने की सलाह दी गयी है.