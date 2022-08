देवघर: मधुपुर थाना (Madhupur Police Station) इलाके में एक महिला का दो लड़कों को पीटते (Woman Beat Two Boys) हुए वीडियो बनाया गया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral On Social Media) हो रहा है. कहा जा रहा है कि महिला की बेटी से लड़के का प्रेम प्रसंग (Love Affair) चल रहा था. लड़के ने लड़की को मिलने के लिए पास के ही गांव में बुलाया था, लेकिन अचानक वहां लड़की की मां कुछ लड़कों के साथ पहुंच गई और प्रेमी की पिटाई (Boyfriend Beaten Up By Woman) शुरू कर दी.

देवघर मे एक वीडियो वायरल (Deoghar Viral Video) हो रहा है, वीडियो में एक महिला चप्पलों से दो युवकों की पिटाई कर रही है और उसे गालियां दे रही है. मामला मधुपुर थाना (Madhupur Police Station) क्षेत्र का है. दरअसल, महिला की बेटी अपने प्रेमी से मिलने के लिए पास के ही गांव में पहुंची थी. इस बात की जानकारी महिला को हो गई और वह कुछ युवकों के साथ वहां पहुंच गई. इसके बाद उसने तापड़तोड़ प्रेमी और उसके दोस्त की पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान महिला के साथ वहां पहुंचे युवक इसका वीडियो बनाते रहे.

देखें वीडियो

यही नहीं, जब महिला लड़कों को मारते-मारते थक गई तो फिर महिला के साथ पहुंचे लड़कों ने भी प्रेमी और उसके दोस्त की पिटाई की. इस दौरान उनके साथ के लड़के ये कहते रहे कि उनकी कितनी भी पिटाई करो लेकिन खून नहीं बहना चाहिए. कहा जा रहा है कि वीडियो तीन दिन पुराना है, इस मामले में किसी ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं की है. पिटाई के बाद लड़की और लड़के के परिजनों के बीच समझौता हो गया है. कहा जा रहा है कि लड़की और लड़का दोनों ही अलग-अलग समुदाय के हैं इसलिए इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं.