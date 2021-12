.

VIDEO: नया साल मनाने हजारों सैलानी पहुंचे मनाली Published on: 50 minutes ago



कुल्लू: पर्यटन नगरी मनाली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन (new year celebration in manali) के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. मनाली के होटल (hotel packs in kullu) भी पैक हो चुके हैं. देर रात पर्यटन निगम के होटल में न्यू ईयर क्वीन का भी चयन किया जाएगा. इसके लिए पर्यटकों में खासा उत्साह है. भीड़ को देखते हुए बिना होटल बुकिंग के मनाली आने वाले पर्यटकों को दिक्कत आ सकती है क्रिसमस संध्या में भी मनाली में पर्यटकों (tourists crowd in manali) को कमरे नहीं मिले थे. अभी तक पर्यटन नगरी के होटलों में 90 फीसदी आक्‍यपेंसी चल रही है. दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू होने के कारण अधिकतर लोग मनाली का रुख कर रहे हैं. इस दौरान कोविड नियमों की भी पालना की जाएगी. प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था (traffic system in himachal) को लेकर बेहतर रणनीति बनाई गई है. अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए हैं. होटलों में रात 10 बजे तक ही डीजे चलाने की अनुमति होगी.