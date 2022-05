.

चंबा: क्लास में बच्चा हंस रहा था और विधानसभा उपाध्यक्ष ने जड़ दिया थप्पड़ Published on: 1 hours ago

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज (deputy speaker of himachal legislative assembly hansraj) का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां वह एक स्कूल में बच्चों के साथ जन संवाद के दौरान बातचीत कर रहे थे. उसी दौरान उन्होंने एक बच्चे को इसलिए डांट दिया कि तुझे बड़ी हंसी आती है. उसके बाद उन्होंने उसे बच्चे पर एक थप्पड़ जड़ (Hansraj slapping a student in a government school in raila) दिया. उसके बाद अब राजनीति गरमाने लगी है.