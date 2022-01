.

कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बढ़ी सख्ती Published on: 12 minutes ago



धर्मशाला: कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला कांगड़ा में सख्ती बढ़ गई है. जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल (dc kangra on corona guidelines) ने जिले में सभी बाजारों को रात सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक बंद रखने के (Strictness in Kangra on covid)आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, ढाबे रात दस बजे तक खुले रहेंगे, जबकि दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी. इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के भी (Kangra district closed on Sunday)आदेश जारी किए गए हैं. जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों आदि को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.