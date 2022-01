.

चिंतपूर्णी नव वर्ष मेला: हजारों श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में नवाया शीश, मां के जयकारे लगाकर नए साल का किया आगाज Published on: 6 minutes ago



ऊना: उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में 31 दिसंबर से शुरू नववर्ष मेला (New Year Fair in Chintpurni) के दूसरे दिन और नए साल के पहले ही दिन श्रद्धा और आस्था का खूब जनसैलाब उमड़ा. नए साल पर आयोजित इस मेले के लिए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. नववर्ष मेले के चलते मंदिर परिसर (Maa Chintpurni Temple HIMACHAL) को रंग-बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा मां के भक्तों को पर्ची सिस्टम के जरिये ही दर्शन करवाए (New year celebrated at Chintpurni) जा रहे हैं. वहीं, मेले के दौरान कोविड नियमों की भी पालना करवाई जा रही है. पुलिस द्वारा मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से 125 के करीब सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर न्यास द्वारा मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. नववर्ष मेला के दौरान मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे.