हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट का उत्पादन बंद, मुख्य सचिव ने विवाद सुलझाने के दिए निर्देश

हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट का उत्पादन बंद कर दिया गया है. कंपनी ने प्लांट बंद करने के पीछे माल ढुलाई के दाम ज्यादा होने का कारण बताया है. वहीं, अब हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा कि डीसी सोलन और बिलासपुर को विवाद सुलझाने के लिए कहा गया है. आरडी धीमान ने और क्या कुछ कहा इसे जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (ambuja cement plant closed in solan ) (acc cement factory closed in bilaspur).

सुखविंदर सरकार और सीमेंट कंपनियों में बढ़ेगा टकराव, सीएम के शिमला लौटने पर होगा फैसला

हिमाचल में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट में सीमेंट का उत्पादन बंद कर दिया गया है. कंपनी ने माल ढुलाई महंगी होने का हवाला देकर प्लांट के गेट पर ताला जड़ दिया है. उधर नई नवेली कांग्रेस सरकार के सामने ये पहली चुनौती साबित हो सकती है. सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अधिकारियों के साथ बैठक में सीमेंट कंपनियों की मनमानी की ओर इशारा कर चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में सीमेंट कंपनी और सरकार के बीच टकराव बढ़ने वाला है. (two cement plant shutdown in himachal) (adani group cement plants shutdown in Himachal) (Himachal Govt on Cement Price).

सोलन में अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद, 800 कर्मचारियों पर रोजी-रोटी का संकट

हिमाचल के सोलन जिले में दालड़ाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट आज बंद कर दिया गया. पिछले कल यानी 14 दिंसबर को बिलासपुर जिले के बरमाणा में स्थित सीमेंट प्लांट को बंद किया गया था. कंपनी ने प्लांट बंद करने के पीछे माल ढुलाई के दाम ज्यादा होने का कारण बताया है. (ambuja cement plant closed in solan)

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हो रही जलन, अभी भी ले रहे हैं हेलीकॉप्टर के सपने: प्रेम कौशल

हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हेलीकॉप्टर वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर की इतनी ज्यादा सैर की है कि अभी भी उन्हें हेलीकॉप्टर के ही सपने आ रहे हैं. शायद उनको यह जलन हो रही है कि जिस हेलीकॉप्टर में वह घूमते थे उसमें अब कोई और जा रहा है.

Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन, कल कांग्रेस के सभी 40 विधायक यात्रा में होंगे शामिल

16 दिसंबर यानि शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा अपने 100 दिन पूरे करने जा रही (100 days of Bharat Jodo Yatra) है. कांग्रेस पार्टी यात्रा के 100वें दिन को खास बनाने में जुट गई है. शुक्रवार को राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Rahul Gandhi press conference) करेंगे. वहीं, कल हिमाचल प्रदेश के सीएम सहित कांग्रेस के सभी 40 विधायक यात्रा में शामिल होंगे.

हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा का बयान- अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं, जिले को सीएम मिलना बड़ी बात

हमीरपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने लोगों का आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है. हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, ऐसे में उनकी पहली प्राथमिकता अभी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है. (Ashish Sharma on contesting Lok Sabha elections)

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर एक्शन मोड में सिरमौर प्रशासन, हेलीपोर्ट के लिए जगह चिन्हित

हिमाचल के विभिन्न जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के नवनिवार्चित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिलाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में हेलीपोर्ट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारियों को निर्देश दिए हैं. सीएम के आदेशों पर सिरमौर प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है. डीसी राम कुमार गौतम ने कहा है कि सिरमौर में हेलीपोर्ट के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, जल्द ही सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर... (DC Ram Kumar Gautam on heliport)

मंडी: पंडार में दो निजी बसों के बीच जोरदार टक्कर, 10 यात्रियों समेत कई छात्र घायल

मंडी जिले के पंडार में आज सुबह दो निजी बसों के बीच जोरदार टक्कर हो (Bus accident in Mandi) गई. जिसके चलते बस में सवार 10 लोगों सहित कुछ छात्र घायल हो गए हैं. सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है. वहीं, पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है. पढ़ें पूरी खबर...

हमीरपुर के छबोट गांव में फिर चली गोलियां, शिकायत के बाद परिवार को दी गई पुलिस प्रोटेक्शन

हमीरपुर के छबोट गांव में अश्विनी कुमार के घर पर तीसरी बार किसी अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है. फायरिंग के बाद बुधवार को पुलिस अधीक्षक ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. वहीं, परिवार को पुलिस की तरफ से सुरक्षा प्रदान करवा दी है. बता दें कि पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है. (Firing in Chhabot village) (Third time Firing in Chhabot village by unknown person)

किन्नौर के नाको व मलिंग गांव में पत्थरों पर बौद्ध मंत्रों की नक्काशी का किया जा रहा काम

हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के मलिंग व नाको गांव में बौद्ध द्वारा इन दिनों पत्थरों पर बौद्ध मंत्रों की नक्काशी की जा रही है. मान्यता के अनुसार पत्थरों पर नक्काशी काफी अच्छा माना जाता है. बौद्ध धर्म में पत्थरों में की जाने वाली नक्काशी की परंपरा और इसके पीछे की मान्यताओं में गहरा इतिहास है. इसे जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Stone carving in Kinnaur) (Buddhist Stone Carving Culture) (Tibetan Buddhist Rock Art)

ये भी पढ़ें: जयराम सरकार कर्मचारियों के मसलों को हल करने में रही नाकाम, अब कांग्रेस से है आस- वीरेंद्र चौहान