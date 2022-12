हमीरपुर के छबोट गांव में फिर चली गोलियां.

हमीरपुर: प्रदेश के हमीरपुर सदर थाने के तहत पड़ने वाले छबोट गांव में अश्विनी कुमार के घर पर लगातार तीसरी बार किसी अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है. फायरिंग की लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल फैल गया है. फायरिंग लगातार कौन कर रहा है इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और न ही उसका कोई आरोपी पुलिस की पकड़ में आ पाया है. (Firing in Chhabot village) (Third time Firing in Chhabot village by unknown person)

ऐसे में आज पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार से विस्तृत बातचीत की पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने परिवार को सुरक्षा प्रदान करवा दी है.

बुधवार रात करीब 2:00 बजे भी अश्विनी के घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायरिंग की है. इस घटना की जानकारी उन्होंने सदर थाने में दी जिसके बाद वीरवार सुबह एसपी आकृति शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. मौके से परिचित टीम ने गोली से निकले छर्रे के सैंपल भी लिए हैं, हालांकि गनीमत यह रही कि अब तक कितनी बार भी इस घर पर फायरिंग हुई है किसी को भी अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

रात के समय किए जा रही इस फायरिंग से अभी तक परिवार के लोग सुरक्षित हैं. फायरिंग को लेकर अब पुलिस ने पीड़ित परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दे दी है. उनके घर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि अगले किसी भी खतरे को देखते हुए स्थिति से निपटा जा सके. पीड़ित अश्विनी कुमार ने बताया कि उनके घर पर 19 मई 2022 को रात करीब 12:00 बजे गोली चलने की आवाज आ रही थी. फायरिंग होने के बाद जब वे बाहर निकले तो उन्हें कोई नहीं मिला. (Third time Firing in Chhabot village) (Firing case in Hamirpur)

उन्होंने इस घटना की सूचना हमीरपुर थाने में दी थी पुलिस ने जांच की लेकिन कोई भी आरोपी पकड़ में नहीं आया. इसके बाद 10 दिसंबर को भी रात के समय उनके घर पर फायरिंग की गई. अब 15 दिसंबर बुधवार रात को भी किसी अज्ञात हमलावर ने घर पर फायरिंग की है बार-बार कौन गोलियां चला रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. उनकी न तो किसी के साथ कोई दुश्मनी है. सारी घटना के बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया है.

उन्होंने बताया कि पूरा परिवार फायरिंग की इन घटनाओं से दहशत में है. अश्विन ने बताया कि गोली चलाने का मकसद क्या है उन्हें नहीं पता है. वहीं, एसपी आकृति शर्मा ने बताया कि संबंधित परिवार के घर पर लगातार तीसरी बार फायरिंग हुई है. पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है. पुलिस की एक स्पेशल टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

हैरानी की बात यह भी है कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के चलते सभी लोगों ने अपनी लाइसेंस धारी बंदूक रिवाल्वर संबंधित थाना में जमा करवा रखे थे. ऐसे में जो व्यक्ति फायरिंग कर रहा है उसका हथियार थाने में जमा नहीं था. यही वजह है कि उसने 10 दिसंबर को भी फायरिंग की है. जबकि पुलिस थाने से अभी 3 दिन पहले ही जमा किए गए हथियार लाइसेंस धारक को रिलीज किए जा रहे हैं. ऐसे में अवैध ढंग से हथियार रखने को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. फायरिंग के पीछे का मकसद क्या है और क्यों संबंधित व्यक्ति बार-बार एक ही घर पर लगातार फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा है. (Again Firing in Chhabot village) (Firing in Chhabot village by unknown person)

