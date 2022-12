कुरियाला में प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन.

ऊना: हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना सुशासन सप्ताह के तहत शुक्रवार को प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत ऊना जिले के गांव कुरियाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर एसडीएम डॉ. निधि पटेल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. जबकि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे. इस मौके पर अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जन हितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी दी. (Program organized in Kuriala village of Una) (Kuriala village of Una)

इसी दौरान राजस्व, स्वास्थ्य, आयुष और जल शक्ति विभाग द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन करते हुए ग्रामीणों के कई काम मौके पर निपटाए. स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग द्वारा आयोजित किए गए चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों की मौके पर जांच कर निशुल्क दवाएं प्रदान की गई. वहीं, राजस्व एवं खंड विकास विभागों द्वारा कई प्रकार के प्रमाण पत्र ग्रामीणों को मौके पर जारी किए गए. जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने भी पानी की टेस्टिंग करते हुए ग्रामीणों को उचित दिशा निर्देश दिए.

इस मौके पर खंड विकास अधिकारी रमन वीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना सुशासन सप्ताह के तहत ग्रामीण अंचलों में प्रशासन पहुंच रहा है और ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं का निराकरण भी मौके पर किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस शिविर में ग्राम पंचायत कुरियाला, झंबर और बरनोह को क्लस्टर के रूप में शामिल करते हुए प्रशासन गांव की और कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं से न केवल लोग अवगत करवाए गए हैं बल्कि उन योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है.

