हमीरपुर: चरस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर में 2 किलोग्राम से अधिक चरस रखने के तीन आरोपियों (Accused caught with charas in Hamirpur) को हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर आरोपी को 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. चरस पकड़ने का यह मामला साल 2021 का है. पढे़ं पूरी खबर...

चुनावी रैली के लिए 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे CM जयराम ठाकुर, जानें पूरा कार्यक्रम

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब हिमाचल के सीएम भी गुजरात में चुनावी रैली करने की तैयारी में हैं. सीएम मंगलवार को गुजरात में तीन बड़ी चुनावी सभा करेंगे. पढ़ें.( Gujarat Assembly Elections 2022)

बिलासपुर पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग, सुरक्षा इंतजामों का किया निरीक्षण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग (Chief Electoral Officer Manish Garg) ने सोमवार को बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्थापित स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में केजरीवाल ने अचानक क्यों रोक दिया प्रचार, क्या उनकी बीजेपी से कोई सांठगांठ है: अशोक गहलोत

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का जोश मतदान आते-आते धीमा पड़ गया. मतदान से पहले हिमाचल से लगभग गायब हो गई आप पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आप की इस गतिविधि पर बोलते हुए कहा कि आप के पीछे हटने की वजह बीजेपी को फायदा पहुंचना तो नहीं है?

करसोग में 8 नवंबर को गाड़ी ने कुचला था व्यक्ति, आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर

8 नवंबर को करसोग में एक सड़क हादसा पेश आया था. एक तेज रफ्तार गाड़ी ने देर रात एक व्यक्ति को कुचल दिया था. हादसे के बाद से ही कार चालक लापता है. लेकिन करीब 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी का पता नहीं चल सका है. पढ़ें पूरी खबर.. (Person crushed by car in Karsog)

हिमाचल प्रदेश: लाहौल-स्पीति और किन्नौर में पहुंचा माइनस में तापमान, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम

हिमाचल में ठंड का दौर शुरू हो चुका है. मौसम साफ है लेकिन सुबह शाम भयंकर ठंड हो रही है. लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई स्थानों पर तापमान माइनस में है. जानें अपने क्षेत्र के मौसम का हाल (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal)

मर्डर करके फरार हुए आरोपी का 14 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, पुलिस कार्रवाई के प्रति परिजनों में रोष

हमीरपुर के साथ लगते लाहलडी गांव के 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या (Old man killed in Hamirpur) के आरोपी के 14 दिनों बाद भी गिरफतार नहीं किए जाने पर परिजनों ने एसपी हमीरपुर से मिलकर जल्द कार्रवाई की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में त्रेता युग की परंपरा! ना सेहरा, ना पालकी, बिना बेद मंडप देवता के समक्ष फेरे लगाकर होती है शादी

हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति और देव आस्था के लिए जाना जाता है. यहां के लोगों में देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा है. आज के आर्टिकल में आपको बताएंगे कि मंडी जिले के सराज में देव परंपराओं के अनुसार ही शादी की जाती है और शादियों से किस तरह अनोखी और अलग है ये शादी और देव आदेश पर होने वाली इस शादी की खासियत क्या है ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Groom does not wear in Sehra in Seraj)

Rohru Assembly Seat: क्या इस बार भी रोहड़ू सीट फतह करने में BJP के सामने कांग्रेस बनेगी रोड़ा?

रामपुर के बाद रोहड़ू सीट (SC) पर कांग्रेस का कब्जा रहा है. खुद वीरभद्र सिंह यहां से पांच बार चुनाव जीते. 2017 में कांग्रेस के मोहन लाल ब्राक्टा ने भाजपा की शशिबाला को हराकर सीट पर कब्जा किया था. बीजेपी का आजतक यहां खाता नहीं खुला है. पढ़ें. ( Himachal Election 2022)

Dalhousie Assembly Seat: डलहौजी से अब तक नहीं जीत पाई है BJP, क्या इस बार खिलेगा कमल या जनता फिर 'हाथ' का देगी साथ

हिमाचल में मतगणना से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश की डलहौजी विधानसभा सीट की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है. डलहौजी विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम है. पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में यहां से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने जीत दर्ज की है. इस बार भी मुकाबला 2017 की तरह आशा कुमारी और धविंदर सिंह ही आमने-सामने हैं. पिछले चुनावों में दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हुआ था और धविंदर सिंह को बहुत कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. (asha kumari vs ds thakur in dalhousie)