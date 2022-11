शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा. मौसम विभाग ने 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान कहीं भी बारिश या बर्फबारी की आशंका नहीं है, लेकिन ठंड का प्रकोप अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है.

हिमाचल प्रदेश का मौसम साफ: लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिला में कई जगहों पर तापमान माइनस में चल रहा है. वहीं, राजधानी शिमला में भी तापमान काफी कम हो गया है. पहाड़ी इलाके के साथ ही मैदानों में ठंड बढ़ने लगी है. राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान जहां 7.5, सोलन 6.0, पालमपुर 6.5, सुंदरनगर 4.1 व ऊना में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

सुबह-शाम बढ़ी ठंड: इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आगामी एक हफ्ते तक मौसम साफ रहने वाला है. 26 नवंबर तक बारिश व बर्फबारी की कोई आशंका नहीं हैं. इस दौरान दिन के समय जहां धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहेगा, तो वहीं सुबह-शाम के समय लोगों को सूखी ठंड परेशान करेगी. उन्होंने कहा कि पहाड़ो पर हुई बर्फबारी के बाद तापमान में काफी कमी आई है जिससे सुबह शाम ठंड काफी बढ़ गई है.

लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -6.0°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लगातार बढ़ने लगी है.(Weather Update Himachal) (India Weather Forecast) (Rain in himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)