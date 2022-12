नन्हीं वैज्ञानिक का अनोखा एयर प्यूरीफायर मॉडल, घर में कोरोना वायरस भी नहीं कर सकेगा प्रवेश

हमीपुर की 10वीं की छात्रा गर्गी ठाकुर ने एयर प्यूरीफाइर मॉडल तैयार किया है. इस मॉडल के जरिए धरों में शुद्ध हवा मिल सकेगी. उन्होंने एयर प्यूरीफाइर मॉडल में घर की खिड़कियों पर नैनो फाइबर सीट फिट की है. टाइटेनियम कार्बाइट से बनी नैनो फाइबर शीट में कीटाणु और बैक्टीरिया पकड़ में पकड़ में आ जाएंगे. यह शील्ड कीटाणुओं को घर में प्रवेश नहीं करने देगी. (unique air purifier model)

हिमाचल में वॉलीबॉल खेल में सुविधाओं को टोटा, ध्यान दे सरकार: जागीर सिंह रंधावा

पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जागीर सिंह रंधावा ने कहा है कि हिमाचल में खिलाडियों को मिल रही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. इनडोर हॉल न होने से वॉलीबॉल खेलों का भविष्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है. इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की है. (volleyball in himachal)

हिमाचल की 14वीं विधानसभा में नेता पुत्रों का बोलबाला संभव, वंशवाद पर एकमत हैं राजनीतिक दल

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होगी. वहीं, मतगणना से पहले सूबे की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हिमाचल की 14वीं विधानसभा में इस बार नेताओं के पुत्रों का बड़ा बोलबाला संभव है. हालांकि 13वीं विधानसभा में वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह के रूप में पिता-पुत्र की जोड़ी मौजूद थी. पढ़ें पूरी खबर... (Familyism in Himachal politics) (14th Legislative Assembly of Himachal)

किन्नौर: रिकांग पिओ में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस का पहरा, EVM से छेड़छाड़ का शक

किन्नौर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शून्य से नीचे तापमान में रिकांग पिओ में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया है, ताकि इवीएम के साथ कोई गड़बड़ी न हो सके. 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. (himachal assembly elections 2022)

भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन: जगातखाना में 1900 मीटर लंबी टनल ब्रेक थ्रू, जानें हिमाचल के लिए क्यों खास है ये प्रोजेक्ट

भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन एक मुख्य राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है. उत्तर रेलवे ने भी इस परियोजना को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है. यह देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रेल लाइन प्रोजेक्टों में शामिल है. इस रेल लाइन के शुरू होने से यहां पर तैनात देश की सेना को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. बिलासपुर के जगातखाना में 1900 मीटर लंबी टनल नम्बर 13 के 150 मीटर हिस्से को ब्रेक थ्रू करने का काम किया है. नल 13 के ब्रेक थ्रू कार्यक्रम के दौरान रेलवे मार्ग निर्माण कम्पनी के इंजीनियर्स व कर्मचारी भी मौजूद रहे. इस दौरान रेलवे विकास निगम के संयुक्त महाप्रबन्धक अनमोल नागपाल ने कहा कि मार्च 2025 तक भानुपल्ली से बिलासपुर के बरमाणा तक रेल लाइन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस प्रोजेक्ट पर सही समय पर कार्य चल रहा है. (Bhanupalli Bilaspur Barry Rail Line)

कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर जल्द दौड़ेंगे नए विस्टाडोम कोच, बोर्ड कर रहा ट्रायल

विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेलखंड पर नए विस्टाडोम कोच लगी ट्रेन चलाई जाएगी. आज इसका ट्रायल हो रहा है. अभी तक यह ट्रेन कालका रेलवे स्टेशन से धर्मपुर रेलवे स्टेशन तक ही ट्रायल के लिए आ रही थी, लेकिन आज इसे शिमला तक ले जाया जाएगा. इस दौरान ट्रेन को अलग अलग गति पर चलाकर भी नए कोच का परीक्षण होगा. नए डिजाइन में तैयार कोच की क्षमता जांचने के लिए आज रेल कोच फैक्टरी कपूरथला के जीएम आशीष अग्रवाल चार नए विस्टाडोम कोच लगी ट्रेन में दौरा कर रहे हैं.

डलहौजी में पर्यटकों से मनमानी वसूली कर रहे होटल, पर्यटन निगम ने लिया एक्शन

पर्यटन नगरी डलहौजी में पर्यटन निगम ने कई होटल कारोबारियों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. पर्यटकों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत पर निगम ने कई होटल संचलकों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और कई के खिलाफ नोटिस जारी की है. (notice to hotel operators in Dalhousie)

वीरभद्र परिवार से जुड़ी हैं जन भावनाएं, इसी परिवार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लोग: प्रतिभा सिंह

हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है. उससे पहले हिमाचल कांग्रेस नेता दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं. इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि भाजपा का इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को नए अध्यक्ष मिले हैं. ऐसे में सभी नेता उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं. (himachal assembly elections 2022)

सिरमौर में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आई बाइक, एक की मौत, दूसरा गंभीर

सिरमौर जिले के दनोई पुल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बाइक सवार की मौत हो गई. वहीं, एक घायल हो गया. जिसका इलाज नाहन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. (One person died due to stone falling)

Molestation case in Bhuntar: युवती से छेड़छाड़ करता था युवक, मां ने दर्ज करवाई शिकायत

हिमाचल के भुंतर में एक युवक पर एक महिला ने बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. महिला ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. भुंतर पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. (Molestation case in Bhuntar) (Girl moleste by youth in Bhuntar)