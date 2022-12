उपलब्धि: CCTNS रैकिंग में सुंदरनगर थाना हिमाचल में अव्वल

केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीसीटीएनएस की थानावार रैंकिंग में मंडी के पुलिस थाना सुंदरनगर ने प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है. सीसीटीएनएस रैंकिंग में सुंदरनगर थाने ने 29.45 अंक हासिल किए. एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने सुंदरनगर थाने के स्टाफ को सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी है. (Sundar Nagar First In CCTNS Ranking in Himachal) (Sundar Nagar Police Station tops CCTNS ranking)

नगर परिषद पांवटा साहिब का मास्टर प्लान: कचरे से बनाई जाएगी जैविक खाद, 1 करोड़ की लागत से बनेगा प्रोजेक्ट

नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है. दरअसल अब नगर परिषद शहर भर से एकत्रित किए गए कचरे से जैविक खाद बनाएगी. जिसके लिए 1 करोड़ का प्लांट तैयार किया जाएगा. (Organic manure in Paonta Sahib)

Earthquake in Himachal: चंबा में भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता

हिमाचल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. इसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने की है. चंबा में शुक्रवार को भूंकप आया. हालांकि भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है. (Earthquake in Himachal) (Earthquake in Chamba) (Earthquake in Churah Chamba) (National center for seismology)

Charas recovered in Mandi: 2 किलो 88 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

जिला मंडी में बल्ह पुलिस थाना की टीम नें नागचला शनि मंदिर के पास फोरलेन पर एक व्यक्ति के कब्जे से 2 किलो 88 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (Charas recovered in Mandi) (Man arrested with charas in Mandi) (2 kg 88 grams Charas recovered in Mandi)

हिमाचल में पहला मामला: महिला के यूट्रस में हाइडेटिड सिस्ट का सफल ऑपरेशन

रामपुर में महिला के यूट्रस में हाइडेटिड सिस्ट बीमारी पाई गई. जिसका वीरवार को सफल ऑपरेशन किया गया है. बता दें कि ये बीमारी मूल रूप से कुत्तों, भेड़ और बकरियों में पाई जाती है, लेकिन इंसान में दुर्लभ ही ऐसे मामले सामने आते हैं. हिमाचल में इस तरह का यह पहला मामला हो सकता है. (Hydatid Cyst in Female Uterus in Rampur) (Hydatid Cyst Successful operation in Rampur) (Hydatid Cyst case in Himachal)

सुंदरनगर में राजस्थान की महिलाओं को पिकअप ने मारी टक्कर, नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर

जिला मंडी के सुंदरनगर में सड़क हादसा पेश आया है. यहां के हराबाग क्षेत्र में एक पिकअप गाड़ी ने फोरलेन सड़क पर पैदल चल रही 2 प्रवासी महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे उन्हें काफी चोटें आई हैं. दोनों को सिविल अस्पताल सुंदरनगर से मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया है. (Road acci dent in mandi) (Pickup hit two women in Harabaag) (Pickup hit two women in Harabaag) (Pickup hit 2 migrant women in mandi)

हिमाचल में नतीजों से पहले भाजपा-कांग्रेस की बागियों पर नजर, पहले पार्टी से निकाला अब मनाने में जुटे दल

हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के लिए 8 दिसंबर का इंतजार भारी हो रहा है. सत्ता का ताज किसके हिस्से आ रहा है, इसे लेकर भाजपा व कांग्रेस में चिंतन जारी है. दोनों दलों की बागियों पर नजर है. या फिर यूं कहा जाए कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों को बागी पसंद हैं... क्योंकि मामला सत्ता के रिवाज से जुड़ा है. चुनाव में कुल 26 बागियों ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा. ( BJP and Congress like rebels in Himachal)

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला लौटे, 4 दिसंबर को धर्मशाला में लेंगे भाजपा प्रत्याशियों की बैठक

हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना (Himachal election 2022) का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है. दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वापस शिमला लौट गए हैं. सीएम दिल्ली में सरकारी कामकाज निपटा रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को धर्मशाला में हिमाचल में चुनाव लड़ने वाले पार्टी प्रत्याशियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे. इस बैठक में 68 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार चुनाव लड़ चुके भाजपा प्रत्याशियों से फीडबैक ली जाएगी. इसके साथ ही बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा होगी इसे जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(CM Jairam Reached Shimla) (CM Jairam meeting with BJP candidates)

सिरमौर: अदालत ने रेणुका डेम प्रबंधन की संपत्ति अटैच करने के दिए आदेश, 7 दिनों का दिया समय

रेणुका जी डेम परियोजना से जुड़े विस्थापितों के एक मामले में जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर की अदालत ने रेणुका डेम प्रबंधन की संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी किए (Renuka Dam Management) हैं. अदालत ने आगामी 7 दिनों के भीतर डेम प्रबंधन की तमाम संपत्ति की सूची सौंपने के लिए कहा है.

हाई कोर्ट ने खारिज की दोहरी फैमिली पेंशन की मांग, राज्य सरकार की पुन:अवलोकन याचिका मंजूर

हिमाचल हाई कोर्ट (Himachal High Court) ने दोहरी फैमिली पेंशन की मांग को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार की पुन: अवलोकन याचिका स्वीकार कर ली.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के छात्र कार्तिकेय का कमाल: अब अनिद्रा और बैक पेन से छुटकारा दिलाएगा 'हीलिंग पिलो'